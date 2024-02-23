Видео ⟩ Трагическая авария на проспекте Виестура: погиб водитель

Водитель Chrysler Grand Voyager вылетел с дороги и въехал в препятствие на проспекте Виестура в Риге.

В результате аварии погиб водитель автомобиля. По факту происшествия Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства ДТП.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, семь человек получили травмы и один человек погиб.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 386 решений об административных правонарушениях, в том числе 137 - за превышение скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно дело об административном правонарушении и два уголовных дела.

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