Видео ⟩ Трагическая авария на проспекте Виестура: погиб водитель

В четверг, 22 февраля, в Риге в аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Государственной полиции.
Водитель Chrysler Grand Voyager вылетел с дороги и въехал в препятствие на проспекте Виестура в Риге.
В результате аварии погиб водитель автомобиля. По факту происшествия Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства ДТП.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, семь человек получили травмы и один человек погиб.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 386 решений об административных правонарушениях, в том числе 137 - за превышение скорости.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно дело об административном правонарушении и два уголовных дела.
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