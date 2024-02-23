Представители лесной отрасли проведут акцию протеста в начале марта

Цель протеста – привлечь внимание к давно игнорируемым проблемам, затрагивающим латвийских лесовладельцев и тех, кто работает в лесном секторе.

Ассоциация заявляет, что отрасль сталкивается с несправедливым обращением как на латвийском, так и на европейском уровне. Среди них один из самых болезненных вопросов – о компенсациях лесовладельцам, чьи лесные земли передаются защите природы.

Организаторы протеста просят правительство предоставить справедливые компенсации, а также не создавать новые территории с ограничениями на экономическую деятельность до тех пор, пока не будут реализованы справедливые компенсации.

Также лесной сектор требует разработки концепции внедрения добровольной системы охраны природы в Латвии и предотвращения того факта, что лесной сектор в Латвии находится в значительно менее благоприятном положении, чем в других странах-членах Европейского Союза (ЕС), одновременно сокращая бюрократию, которая подрывает международную конкурентоспособность лесного сектора.

LMĪB – это неправительственная организация, основанная в 2005 году, целью которой является содействие развитию устойчивого и экономически эффективного лесного хозяйства в Латвии и представление интересов всех лесовладельцев.

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