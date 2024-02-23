Elkor Centrs объявлен неплатежеспособным

Рижский городской суд объявил предприятие неплатежеспособным в среду, 21 февраля. Администратором процесса неплатежеспособности Elkor centrs назначена Кристине Клявиня.

Требования кредиторов к должнику должны быть поданы администратору до 22 марта 2024 года.

В этом году 21 февраля Elkor Centrs имел долг по администрируемым Службой государственных доходов (VID) налогам в размере 73 435 евро.

Как уже сообщалось, VID в ноябре прошлого года наложила на Elkor Centrs запрет на регистрацию, обновление и изменение коммерческого залога, а также отчуждение и перерегистрацию долей капитала.

В 2022 году Elkor centrs работал с оборотом в 3,058 млн евро и прибылью в 25 273 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Предприятие зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 17 066 евро. Единственным владельцем Elkor centrs с ноября прошлого года является сама компания.

Также сообщалось, что в феврале этого года Рижский городской суд объявил неплатежеспособным и Elkor Food & Wine, а в декабре прошлого года неплатежеспособным был объявлен и бывший управляющий магазинами Elkor ООО ETG.

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