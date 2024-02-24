Опрос: 77% людей сменили бы профессию, чтобы зарабатывать больше

57% респондентов ответили, что готовы сменить профессию только в том случае, если новая работа им нравится. Вторым по популярности ответом было то, что люди готовы переквалифицироваться только в том случае, если им не придется переезжать на другое место жительства.

Лишь 8% опрошенных заявили, что не хотели бы менять работу, поскольку их устраивает нынешняя зарплата.

В ходе опроса 1% респондентов заявили, что готовы сменить профессию, если уедут работать за пределы Латвии. Еще 8% респондентов отметили, что не планируют работать в будущем из-за пенсионного возраста, а 3% не знают ответа на вопрос. Еще 2% респондентов дали другие ответы, например, что будут работать сами на себя, потому что рынок труда в Латвии очень непривлекателен.

Небольшая часть респондентов (2%) готова сменить профессию, потому что их не устраивает их нынешняя квалификация, а 4% готовы это сделать, если работать будет легче. Также 4% респондентов сменили бы работу, если бы процесс переквалификации был недолгим, а 3% - если бы им не приходилось выполнять физически тяжелую работу.

Опрос населения проводился Norstat Latvia в ноябре 2023 года с участием 1006 респондентов в возрасте 18-74 лет.

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