Все желающие смогут разобрать Промтоварный рынок в Риге

"Среди собственности Rīgas nami большая доля приходится на историческое наследие, так и просто устаревших зданий. Поэтому наша задача - найти способ, как управлять ими одновременно эффективно и с уважением к истории. Демонтаж зданий рынка промышленных товаров и вторичное использование материалов - важный проект, в котором мы научимся более целесообразно использовать те стройматериалы, которые у нас уже есть. Это не всегда самый простой путь, но, думая об устойчивом развитии, - определенно самое ответственное решение, в которое мы планируем вовлечь и общество", - объясняет призыв заинтересованным записаться на сбор материалов, пригодных для вторичного использования, председатель правления Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже.

Эта активность позволит оценить интерес общества и осознать, для каких целей жители ищут материалы, а также изучить, сколько и насколько пригодные для использования материалы остаются после демонтажа. Это начало подхода к более хозяйственному использованию материалов в поисках возможностей для их повторного использования перед передачей на переработку или хранение на полигон.