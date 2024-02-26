Все желающие смогут разобрать Промтоварный рынок в Риге

Общества, предприятия и жители Риги приглашаются 29 февраля с 9:00 до 12:00 и 1 марта с 14:00 до 17:00 подать заявку на повторное использование материалов, демонтируемых на рынке промышленных товаров Рижского Центрального рынка.
"Среди собственности Rīgas nami большая доля приходится на историческое наследие, так и просто устаревших зданий. Поэтому наша задача - найти способ, как управлять ими одновременно эффективно и с уважением к истории. Демонтаж зданий рынка промышленных товаров и вторичное использование материалов - важный проект, в котором мы научимся более целесообразно использовать те стройматериалы, которые у нас уже есть. Это не всегда самый простой путь, но, думая об устойчивом развитии, - определенно самое ответственное решение, в которое мы планируем вовлечь и общество", - объясняет призыв заинтересованным записаться на сбор материалов, пригодных для вторичного использования, председатель правления Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже.
Эта активность позволит оценить интерес общества и осознать, для каких целей жители ищут материалы, а также изучить, сколько и насколько пригодные для использования материалы остаются после демонтажа. Это начало подхода к более хозяйственному использованию материалов в поисках возможностей для их повторного использования перед передачей на переработку или хранение на полигон.
"Так часто выбрасываем вещи, которые могли бы прослужить еще долго. Они попадают на мусорный полигон или, в лучшем случае, в переработку. Демонтируя рынок промышленных товаров, мы дадим новую возможность материалам и оборудованию, обеспечив их доступность любому желающему. Повторное использование или преобразование позволяет сохранить и даже повысить стоимость материала. Более того, рынок вторичных материалов открывает новые возможности как для художников и дизайнеров, так и для любого желающего, ищущего что-то особенное. Таким образом, уменьшается и объем отходов, и потребность в первичных ресурсах", - подчеркивает глава комитета жилья и среды Рижской думы Виестурс Зепс.
Чтобы подать заявку на осмотр и отбор материалов рынка промышленных товаров Рижского Центрального рынка, необходимо заполнить бланк по этой ссылке.
Дополнительная информация доступна по электронной почте davis.smoteks@riga.lv или по телефону 28009283 (Давис). Для вывоза будут доступны только ранее заявленные материалы. Заявленные материалы можно будет получить после завершения демонтажа - 14 марта с 9:00 до 12:00 и 15 марта с 14:00 до 17:00. Погрузка и транспортировка материалов должны обеспечиваться забирающими.
Доступны будут материалы, которые будут получены при демонтаже временных торговых сооружений на территории рынка промышленных товаров. В случае большого отклика организаторы оставляют за собой право отказать в возможности участия в акции тем, кто подаст заявку позже, а также ограничить количество получаемых материалов.
Полученные в акции материалы не разрешается использовать в коммерческих целях, т.е. продавать, передавать на переработку или использовать в производстве коммерческих продуктов. Организаторы обязуются как можно бережнее демонтировать и передать все заявленные материалы, но в отношении некоторых материалов это может и не получиться.
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