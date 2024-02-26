С сегодняшнего дня, 26 февраля, для пассажирских перевозок будут доступны 12 новых электропоездов, тогда как оставшимся пяти еще будут проведены динамические проверки, сообщил руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Vivi Эдгар Бутанс.
Свет в конце тоннеля: на этой неделе для пассажирских перевозок будут доступны уже 12 новых электропоездов
На прошлой неделе для сообщения были доступны десять из 17 новых поездов, а сегодня, после успешных динамических проверок, к пассажирским перевозкам добавятся еще два новых электропоезда, увеличив количество находящихся в обороте составов до 12.
Оставшимся пяти составам совместно с инженерами Škoda Vagonka будут проведены динамические проверки, чтобы убедиться, что выявленные и устраненные ранее дефекты не повторятся, а электропоезда можно использовать для обеспечения надежных пассажирских перевозок.
Как уже сообщалось, в начале января после переговоров производитель обязался обеспечить, чтобы за два месяца, то есть до 9 марта, для пассажирских перевозок было доступно не менее 95% поставленных электропоездов.
Фото: Начинают курсировать новые электропоезда
"Мы видим, что производитель Škoda Vagonka воспринимает свое обещание всерьез и до сих пор активно сотрудничает, не только устраняя выявленные дефекты, но и организовывая дополнительные учения для наших машинистов, чтобы те могли действовать в нестандартных ситуациях. Для этого производитель значительно увеличил число своих специалистов в Риге, фактически обеспечив доступность режима 24/7, сконцентрировавшись на как можно более быстром и эффективном разрешении ситуации", - пояснил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.
Видео: Начинают курсировать новые электропоезда
В соответствии с разработанным Pasažieru vilciens планом снижения рисков починенные электропоезда выпускаются в оборот поэтапно, сначала проверяя их в пробных поездках без пассажиров. Кроме того, новые электропоезда меньше назначаются на те линии, где есть одноколейные пути и где ведутся работы по улучшению инфраструктуры.
"Для нас важно обеспечить такие пассажирские услуги, которые не только современны и удобны, но и надежны, гарантируя максимально высокую точность. Поэтому на этой неделе совместно с инженерами Škoda Vagonka мы проведем динамические проверки оставшихся пяти составов, пройдя с каждым из электропоездов 200 или 600 километров - в зависимости от характера выявленного ранее дефекта, имитируя регулярную поездку в соответствии с расписанием движения. После успешных проверок, составы будут постепенно возвращены в оборот", - отметил Григулис.
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