Свет в конце тоннеля: на этой неделе для пассажирских перевозок будут доступны уже 12 новых электропоездов

На прошлой неделе для сообщения были доступны десять из 17 новых поездов, а сегодня, после успешных динамических проверок, к пассажирским перевозкам добавятся еще два новых электропоезда, увеличив количество находящихся в обороте составов до 12.

Оставшимся пяти составам совместно с инженерами Škoda Vagonka будут проведены динамические проверки, чтобы убедиться, что выявленные и устраненные ранее дефекты не повторятся, а электропоезда можно использовать для обеспечения надежных пассажирских перевозок.

Как уже сообщалось, в начале января после переговоров производитель обязался обеспечить, чтобы за два месяца, то есть до 9 марта, для пассажирских перевозок было доступно не менее 95% поставленных электропоездов.

Фото: Начинают курсировать новые электропоезда