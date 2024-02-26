Средняя цена на электроэнергию в январе выросла на 32%. Почему?

Среди стран Балтии наибольший рост цен наблюдался в Эстонии, где электроэнергия в январе подорожала на 42% до 126,48 евро за мегаватт-час. В Литве прирост составил 32% до 117,41 евро за мегаватт-час. Почасовые цены электроэнергии в странах Балтии в январе варьировались от -2,02 евро до 1896 евро за мегаватт-час.

На бирже Nord Pool цены электроэнергии в прошлом месяце умеренно снижались - на 7% до 67,64 евро за мегаватт-час.

Цены на электроэнергию в странах Балтии в январе росли под влиянием погодных условий, так как температура воздуха в регионе была ниже нормы, что привело к росту потребления электроэнергии на 8% по сравнению с декабрем и на 12% по сравнению с январем 2023 года.

Также рост цен был обусловлен приостановкой финско-эстонского интерконнектора EstLink 2 и рядом других факторов.

Производство электроэнергии в странах Балтии в январе выросло по сравнению с декабрем на 25%, а по сравнению с январем 2023 года - на 10% до 2044 гигаватт-часов. Самый значительный рост производства по сравнению с декабрем зарегистрирован в Латвии - на 41% до 811 гигаватт-часов. Эстония произвела 532 гигаватт-часа, что на 18% больше, а производство электроэнергии в Литве выросло на 16% до 700 гигаватт-часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!