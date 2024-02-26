Предприниматель: аквапарк в Юрмале мог закрыться

​По словам Петериса Шмидре, государство сильно помогло его бизнесу. Без дотаций во время многомесячного простоя в пандемию Covid-19 пришлось бы сложнее. Бизнесмен даже думал над закрытием аквапарка.

"Но сейчас для этого нет повода", - добавил он.

"Я не сторонник бюджетного финансирования, но что касается Covid-19, государство нам помогло, чтобы мы хотя бы могли поддерживать всю эту систему.

Это как космический корабль - аквапарк является технически сложной вещью, которая, как ракета - если остановишь, она упадет.

Вентиляция, влажность, все это нужно поддерживать. Мы бы, вероятно, выдержали, но хорошо, что нам помогли", - отметил Шмидре.

Также бизнесмен высказался о том, что в Юрмале повысили плату за въезд в город, до 3 евро.

"Но я бы посмотрел на этот вопрос с другой стороны. Тем, кто едет в Юрмалу, было бы не жалко отдавать эти три евро, если бы они видели зачем. Покажите отремонтированные дороги, стоянки. Тут больше вопрос не в цене, а в целесообразности. Если просто нужно, если мы просто хотим, чтобы плата была три евро, выглядит это как-то некрасиво", - заявил Шмидре.

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