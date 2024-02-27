Латвийский спортсмен, принявший участие в "играх Путина", признал, что "было сложно собрать команду"

В интернете мероприятие уже высмеяли за спортивное качество уровня дворовых матчей.

В свою очередь Служба государственной безопасности (VDD) начала оценивать действия спортсменов, отметив, что участие в подобных мероприятиях в России рассматривается как демонстрация поддержки агрессивной внешней политики, в том числе войны в Украине.

Кроме того, впервые, чтобы защитить спортсменов, пророссийские силы задействовали "армию ботов", которая распространяла послания на латышском языке.

Хоккеист из Латвии Никита Зантманс в интервью пропагандистским СМИ выразил восторг в связи с этим мероприятием, в то же время отметив, что было сложно найти спортсменов из стран Балтии, захотевших принимать участие в этом мероприятии в России.

Напомним, Латвийская хоккейная федерация приостановила лицензии всех латвийских игроков, принявших участие в играх.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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