Сколько тысяч евро составляет самая крупная в Латвии пенсия по старости?

Размеры следующих четырех пенсий в этой пятерке крупнейших пенсий находятся в пределах от 8 до 10 тыс. евро.

С учетом защиты личных данных VSAA не раскрывает, кто из пенсионеров получает самую большую пенсию в стране, но объясняет, что

этот человек за свою трудовую жизнь заработал миллионы, из которых большие суммы заплатил в качестве взносов социального страхования.

Максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных взносов в 2023 и 2024 годах составляет 78 100 евро, сообщила Солвита Зирните, старший эксперт отдела методического управления пособиями VSAA.

Максимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и добровольных страховых взносов устанавливается каждые три года. Следовательно, потолок взносов изменчив, а значит, меняется и размер максимальной пенсии.

"Несколько случаев очень высоких пенсий стали возможны только потому, что человек очень долго платил очень большие суммы из очень больших доходов. Это делалось на протяжении десятилетий, а не одного-пары лет. Сейчас определен потолок взносов, но были годы, когда таких потолков не было, и эти люди платили больше установленного сейчас потолка", - пояснила Байба Фелсберга, старший эксперт отдела методического управления пенсиями VSAA. Однако большинство жителей Латвии получают пенсию в среднем в размере 500-600 евро.

"Первый вызов, с которым сталкивается и который предстоит решать Латвии - это социальное неравенство и высокий уровень бедности", - отметил весной 2022 года генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман, представляя обзор ситуации в Латвии.

Он также озвучил новейшие, но многим хорошо известные данные: в Латвии один из самых высоких показателей социального неравенства в Евросоюзе и наибольшее число жителей, подверженных риску бедности.

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