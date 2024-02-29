Чт, 29.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Развалины в Старой Риге, признанные памятником культуры, выставлены на аукцион. Там может появиться отель

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Заброшенный дом на улице Пейтавас в Старой Риги
Заброшенный дом на улице Пейтавас в Старой Риги Фото: Anna Veronika Grepere/LETA

Заброшенное здание на улице Пейтавас в Старой Риге выставлено на аукцион. Дом продается по стартовой цене 80 000 евро, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на представителя компании по продаже недвижимости Latio.

На аукцион выставлена недвижимость на улице Пейтавас, 7, которая включает в себя историческое трехэтажное здание и земельный участок площадью 189 квадратных метров.

Хотя дом, построенный в XVIII веке, в настоящее время находится в аварийном состоянии и ему присвоен статус экологически деградирующего здания,

у объекта уже имеется утвержденный проект строительства - дом планируется перестроить в отель на 13 отдельных номеров общей площадью 644 кв. м.

При разработке проекта был проведен анализ, предусматривающий восстановление первоначальных частей здания и его гармоничное сочетание с новым объектом, в том числе со зданием в ландшафте Старой Риги.

Объект расположен в самом сердце Старой Риги - напротив Музея кино. 

"Это редкая возможность за символическую плату стать обладателем частички исторически богатого Старого города, инициировать в нем фантастические преобразования и наблюдать за возрождением здания. Новый владелец сможет взять на себя уже готовый проект отеля или в будущем решит реализовать здесь какую-нибудь другую амбициозную и яркую идею", - сказал представитель риелторской компании. 

Стартовая аукционная цена объекта - 80 000 евро, шаг аукциона - 500 евро. Аукционная цена не облагается налогом на добавленную стоимость.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх