Развалины в Старой Риге, признанные памятником культуры, выставлены на аукцион. Там может появиться отель

На аукцион выставлена недвижимость на улице Пейтавас, 7, которая включает в себя историческое трехэтажное здание и земельный участок площадью 189 квадратных метров.

Хотя дом, построенный в XVIII веке, в настоящее время находится в аварийном состоянии и ему присвоен статус экологически деградирующего здания,

у объекта уже имеется утвержденный проект строительства - дом планируется перестроить в отель на 13 отдельных номеров общей площадью 644 кв. м.

При разработке проекта был проведен анализ, предусматривающий восстановление первоначальных частей здания и его гармоничное сочетание с новым объектом, в том числе со зданием в ландшафте Старой Риги.

Объект расположен в самом сердце Старой Риги - напротив Музея кино.

"Это редкая возможность за символическую плату стать обладателем частички исторически богатого Старого города, инициировать в нем фантастические преобразования и наблюдать за возрождением здания. Новый владелец сможет взять на себя уже готовый проект отеля или в будущем решит реализовать здесь какую-нибудь другую амбициозную и яркую идею", - сказал представитель риелторской компании.

Стартовая аукционная цена объекта - 80 000 евро, шаг аукциона - 500 евро. Аукционная цена не облагается налогом на добавленную стоимость.

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