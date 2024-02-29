Глава Верховного суда: решения по делам о деятельности против Латвии принимались так, будто войны в Украине нет

Главные из них - в решениях судов не хватает аргументированного обоснования выбранного наказания. "Настало время для судебной власти осознать, что преступления против государства - это не просто обычное хулиганство. Наказания должны быть суровыми и справедливыми", - заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая неделю назад на заседании Сейма, которое было приурочено ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

А еще за неделю до этого Рижский городской суд полностью оправдал бывшего депутата столичной думы Игоря Кузьмука, опубликовавшего призывы жертвовать для российской армии. Председатель департамента уголовных дел Верховного суда Анита Полякова, представив оценку судебной практики, подчеркнула: суды при решении вопроса о наказании должны учитывать ряд факторов, в том числе геополитическую ситуацию в стране и мире, поскольку она может повлиять на последствия нарушения.

Но удалось ли судам с начала войны реагировать на изменения в реальной жизни и законодательстве? "Учитывая, что были дела, которые вызывали в обществе дискуссии о соответствии наказания, можно сказать - абсолютно нет", - заявила Полякова.

С этим согласился и председатель Верховного суда Айгар Струпишс, указав, что по делам об антигосударственной деятельности суды неоднократно принимали решения так, будто войны в Украине нет.

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