Вынуждены вырубить раньше времени или остаться без денег: лесовладельцы бьют тревогу

От 50 до 190 евро за гектар в год - такова реальность для многих владельцев лесов, которые получают ничтожные суммы, иногда менее 1% от реальной стоимости леса, в качестве компенсации за отказ от ведения хозяйства в лесах, где созданы охраняемые территории. Чтобы привлечь внимание правительства к проблемам в лесном секторе, владельцы лесов и работники лесозаготовительной отрасли соберутся 5 марта на совместную акцию протеста у здания Кабинета министров.
Правильнее было бы перевести "Зеленый курс" Евросоюза как "Зеленое соглашение", что означало бы соглашение между участвующими сторонами.
Установленные цели предусматривают, что не менее 30% площади земель должно быть признано охраняемой природной территорией, в том числе 10% - строго охраняемой.
Хотя не установлено, что эта цель должна достигаться каждым государством-членом, в Латвии интенсивно создаются особо охраняемые территории, а нормативным актом устанавливаются ограничения, которые собственник земли не может ни оспорить, ни получить адекватную компенсацию.
В зависимости от зонирования и категории защиты ограничение может означать запрет на восстановительные рубки или полный запрет на ведение лесного хозяйства. По данным Латвийского общества владельцев леса, за один гектар, где владельцу леса запрещено вести хозяйственную деятельность, платят от 50 до 190 евро в год, что может составлять даже менее 1% от реальной стоимости леса.
Исполнительный директор Ассоциации латвийских независимых лесоразработчиков Артур Буконтс, напоминает, что лес - это зеленое золото Латвии не только в символическом смысле природного разнообразия, но и в практическом смысле национальной экономики.
"Хотя деревообрабатывающая промышленность составляет пятую часть стоимости экспорта Латвии, на законодательном уровне мы видим лишь стремление сокращать и ограничивать, но не развивать, улучшать и продвигать. Латвия является членом Европейского Союза, однако наши собственные интересы не менее важны, чем регулирование, и наши политики должны защищать их. Отсутствие защиты национальных интересов ставит нас в невыгодное положение по сравнению с другими государствами-членами, которые больше заботятся о своих собственных интересах", - сказал Буконтс.
"Чтобы полностью реализовать потенциал лесной отрасли, во-первых, нужна воля, во-вторых, нужно возделывать леса и уметь видеть не только хрупкость природы, но и ресурсы, которые она хранит. Реализуя предложенный сейчас сценарий, мы потеряем в отрасли в ближайшие несколько лет 5-10 тысяч рабочих мест, потому что людям просто не позволят работать", - резюмирует Буконтс.
Акция протеста лесопромышленников пройдет у Кабмина 5 марта в 11:00 утра. Участники протеста направят официальное письмо премьер-министру Эвики Силини, министр охраны среды и регионального развития Инге Берзине и министру сельского хозяйства Арманду Краузу с предложением создать совместную рабочую группу для разрешения ситуации.
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