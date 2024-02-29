Вынуждены вырубить раньше времени или остаться без денег: лесовладельцы бьют тревогу

"Хотя деревообрабатывающая промышленность составляет пятую часть стоимости экспорта Латвии, на законодательном уровне мы видим лишь стремление сокращать и ограничивать, но не развивать, улучшать и продвигать. Латвия является членом Европейского Союза, однако наши собственные интересы не менее важны, чем регулирование, и наши политики должны защищать их. Отсутствие защиты национальных интересов ставит нас в невыгодное положение по сравнению с другими государствами-членами, которые больше заботятся о своих собственных интересах", - сказал Буконтс.

"Чтобы полностью реализовать потенциал лесной отрасли, во-первых, нужна воля, во-вторых, нужно возделывать леса и уметь видеть не только хрупкость природы, но и ресурсы, которые она хранит. Реализуя предложенный сейчас сценарий, мы потеряем в отрасли в ближайшие несколько лет 5-10 тысяч рабочих мест, потому что людям просто не позволят работать", - резюмирует Буконтс.

Акция протеста лесопромышленников пройдет у Кабмина 5 марта в 11:00 утра. Участники протеста направят официальное письмо премьер-министру Эвики Силини, министр охраны среды и регионального развития Инге Берзине и министру сельского хозяйства Арманду Краузу с предложением создать совместную рабочую группу для разрешения ситуации.

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