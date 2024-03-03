ЕС предупреждает о возможном росте цен на отопление зимой

Европейская комиссия уже призвала государства-члены поэтапно отказаться от импорта ископаемого топлива из России к 2027 году. ЕС уже сократил свою зависимость от российского газа примерно на две трети, покупая газ у таких стран, как Норвегия и США.

Но теперь ЕС должен подготовиться к другим видам ограничений, указывает Politico. В письме Европейская комиссия утверждает, что прекращение российских поставок через Украину может увеличить транспортные расходы, поскольку страны будут искать альтернативные маршруты, а плата за хранение между странами блока может затруднить диверсификацию и сделать ее дорогостоящей.

Комиссия заявила, что поддерживает тесный диалог с пострадавшими странами ЕС, добавив, что в этом году с ними уже состоялось несколько встреч.

Однако в письме подчеркивается, что газовая система ЕС обладает достаточной "гибкостью".

Страны, которых может затронут прекращение транзита, уже начали разработку планов действий по решению проблемы дефицита энергии.

Министерство энергетики Австрии сообщило Politico, что, несмотря на почти полную зависимость страны от импорта российского газа, Вена "приняла во внимание риск [перебоев]" и "приняла меры", включая строгие обязательства по хранению газа для энергетических компаний.

МИД Венгрии не ответил на просьбу Politico о комментариях. Ранее Будапешт пытался закупать газ у Турции, одновременно соглашаясь увеличить поставки газа из России, что очень не устраивает ЕС.

Ярким примером того, насколько хаотичным и политически чувствительным стал этот вопрос, стал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Украину в конце января.

После визита в Киев Фицо заявил, что транзит российского газа через Украину, скорее всего, продолжится, Украина категорически ответила, что срок действия соглашения истекает в конце года и что у нее нет намерения вести переговоры с Россией о его продлении. "Премьер-министр Украины проинформировал об этом своего словацкого коллегу", - сообщили в Киеве.

Министерство энергетики Словакии, со своей стороны, признало, что может пострадать "безопасности поставок энергоносителей и стабильности цен", добавив, что оно "продолжает работать над диверсификацией источников".

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