Налоговые поступления в январе отставали от плана

В то же время по сравнению с январем 2023 года налоговые поступления в январе этого года увеличились на 24,2 млн евро (1,9%).

В совокупный бюджет в январе поступило налогов на сумму 1,225 млрд евро, что на 27,3 млн евро (2,2%) меньше запланированного, в том числе налоговые поступления в госбюджет составили 1,013 млрд евро, что на 37,5 млн евро (3,6%) меньше запланированного, в бюджеты самоуправлений - 211,9 млн евро, что на 10,3 млн (5,1%) больше запланированного.

В январе 2024 года больше всего поступило взносов социального страхования - 464,1 млн евро, что на 3,4% меньше запланированного. Поступления налога на добавленную стоимость составили 342,5 млн евро (на 6,4% меньше), а поступления подоходного налога с населения - 270,2 млн евро (на 3,9% больше).

Поступления акцизного налога составили 100,8 млн евро, что на 2,8% меньше запланированного, налога на прибыль предприятий - 66,3 млн евро, (на 1,8% больше), налога на природные ресурсы - 15,5 млн евро (на 0,3% больше), налога на эксплуатацию транспортных средств - 11,5 млн евро (на 1,4% больше), налога на недвижимость - 9 млн евро (на 42,5% больше).

Поступления таможенных пошлин в январе составили 4,6 млн евро (на 16,8% меньше), налога на лотереи и азартные игры - 4,4 млн евро (на 2,9% больше), налога на легковые автомобили предприятий - 2,4 млн евро (на 2,8% меньше), налога на электроэнергию - 0,4 млн евро (на 5,3% меньше).

План налоговых поступлений на 2024 год составляет 14,656 млрд евро по сравнению с 13,058 млрд евро в 2023 году.

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