Решено перераспределить 663 млн евро из фондов ЕС для предотвращения инвестиционных рисков

Тематический комитет по фондам Европейского союза (ЕС) поддержал предложение о перераспределении финансовых инвестиций в размере 662,8 млн евро с сохранением объемов общего инвестиционного портфеля каждого министерства, что устранит риски финансирования фондов, сообщили представители Министерства финансов.
Во вторник, 5 марта, под руководством министра финансов Арвила Ашераденса руководители и представители министерств встретились на заседании тематического комитета по фондам ЕС, чтобы договориться и передать на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров конкретные предложения по инвестиционным изменениям и совершенствованию программы фондов ЕС на 2021-2027 годы.
В целом комитет поддержал предложенные перераспределения в размере 662,8 млн евро, сохранив объем инвестиционного портфеля каждого министерства. Основные изменения в перераспределении финансирования проектов коснулись Министерства сообщения, где планируется перераспределить между проектами министерства 335,3 млн. евро. Далее следуют Министерство экономики с перераспределением 116,8 млн евро, Министерство образования и науки с изменениями 75,7 млн евро в портфеле проектов, Министерство здравоохранения с 47,3 млн евро, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития с 34,8 млн евро, Министерство внутренних дел с 24,7 млн евро, Министерство финансов с 12,7 млн евро, Министерство благосостояния с 8,9 млн евро и Министерство культуры с 6,7 млн евро.
По словам Ашераденса, министры правительства договорились об изменениях в программе фондов ЕС, которые позволят устранить риски потери финансирования фондов и позволят вложить финансирование из доступных фондов в полном объеме.
"Найден способ перешагнуть через камень преткновения в задержке программы: мы договорились о перераспределении почти 663 млн евро, что позволит в намеченном объеме обеспечить экономический рост", - говорит Ашераденс.
Учитывая недостаточно быстрые темпы введения фондов ЕС периода планирования 2021-2027 гг., Минфин обозначил необходимость срочного повышения темпов инвестиций, чтобы полностью инвестировать финансирование из фондов ЕС в 2026 и 2027 гг.. Это будет способствовать и более быстрому экономическому росту страны.
В январе этого года под руководством Минфина в комитете министров по фондам ЕС было разработано руководство по перераспределению финансирования из фондов ЕС и поправки к программе фондов ЕС на период планирования 2021-2027 гг.. В феврале совместно с отраслевыми министерствами Минфин подготовил предложение по совершенствованию и изменению инвестиционных портфелей.
Один из важнейших критериев изменений - они должны существенно повысить темп инвестиций и в последующие годы достичь хотя бы минимальных ежегодных целей по декларируемым в Еврокомиссии расходам. Кроме того, они должны быть направлены на экономический рост и решение структурных проблем народного хозяйства. При планировании инвестиционных изменений учитывалась также готовность и прежняя реализация проектов.
Изменения инвестиций фондов ЕС на первом этапе предусматривают увеличение программы займов финансового учреждения развития Altum, создание новых рабочих мест на экспортирующих предприятиях, оцифровку процессов коммерческой деятельности предприятий и содействие освоению внешних рынков, также планируется поддержка исследований.
Существенные перераспределения финансирования запланированы в транспортной отрасли, например, дополнительное финансирование будет направлено на покупку пассажирских поездов. Дополнительное финансирование планируется направить и на развитие инфраструктуры дошкольного образования, чтобы обеспечить равные возможности для детей (в том числе групп лиц, находящихся в социально и экономически неблагоприятном положении) по получению дошкольного образования и обеспечить полноценное возвращение родителей ребенка на рынок труда. Для содействия сокращению неравенства и социальному включению предполагается увеличить поддержку на совершенствование системы по защите прав детей, включая разработку инструментов поддержки для предотвращения насилия над детьми.
В сотрудничестве с отраслевыми министерствами и социальными и деловыми партнерами Минфин подготовит поправки к программе фондов ЕС, предложенные поправки также будут рассмотрены комитетом по надзору за фондами ЕС, а также состоятся неформальные консультации с Еврокомиссией. После консультаций во втором квартале 2024 года Минфин представит в Кабмин проект программы фондов ЕС на 2021-2027 годы.
Остальные полученные Минфином в феврале инвестиционные предложения в общем объеме 1,7 млрд евро будут рассматриваться в контексте подготовки отчета о промежуточном этапе фондов ЕС, который предполагается подготовить к началу 2025 года.
В период планирования 2021-2027 гг. Латвии доступна поддержка фондов ЕС в размере 4,4 млрд евро.
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