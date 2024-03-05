Решено перераспределить 663 млн евро из фондов ЕС для предотвращения инвестиционных рисков

"Найден способ перешагнуть через камень преткновения в задержке программы: мы договорились о перераспределении почти 663 млн евро, что позволит в намеченном объеме обеспечить экономический рост", - говорит Ашераденс.

Учитывая недостаточно быстрые темпы введения фондов ЕС периода планирования 2021-2027 гг., Минфин обозначил необходимость срочного повышения темпов инвестиций, чтобы полностью инвестировать финансирование из фондов ЕС в 2026 и 2027 гг.. Это будет способствовать и более быстрому экономическому росту страны.

В январе этого года под руководством Минфина в комитете министров по фондам ЕС было разработано руководство по перераспределению финансирования из фондов ЕС и поправки к программе фондов ЕС на период планирования 2021-2027 гг.. В феврале совместно с отраслевыми министерствами Минфин подготовил предложение по совершенствованию и изменению инвестиционных портфелей.

Один из важнейших критериев изменений - они должны существенно повысить темп инвестиций и в последующие годы достичь хотя бы минимальных ежегодных целей по декларируемым в Еврокомиссии расходам. Кроме того, они должны быть направлены на экономический рост и решение структурных проблем народного хозяйства. При планировании инвестиционных изменений учитывалась также готовность и прежняя реализация проектов.

Изменения инвестиций фондов ЕС на первом этапе предусматривают увеличение программы займов финансового учреждения развития Altum, создание новых рабочих мест на экспортирующих предприятиях, оцифровку процессов коммерческой деятельности предприятий и содействие освоению внешних рынков, также планируется поддержка исследований.