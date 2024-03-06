Прекращено сотрудничество Latvenergo с немецкой компанией по развитию ветряных электростанций

Он пояснил, что из-за инфляции, банковского финансирования и логистических проблем технологии морских ветряных электростанций стали неконкурентоспособными по сравнению с наземными ветряными электростанциями, и практически все проекты в Балтийском море были приостановлены. Разработчики консолидировали проекты и переместились туда, где у них есть, например, государственные гарантии на строительные проекты.

"В основном все переехали в Северное море, где гораздо большее потребление электроэнергии, более серьезные компании. Датская Orsted, RWE и некоторые другие игроки решили на время уйти с балтийского рынка", - сказал Чаксте.

В то же время он подчеркнул, что Latvenergo нашло еще одного партнера для развития морских ветропарков и планирует в ближайшее время объявить об этом партнере публично.

Говоря об участии в аукционе проекта морской ветряной электростанции Elwind, Чаксте сказал, что Latvenergo обязательно примет участие в аукционе и готовится к нему.