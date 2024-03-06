Прекращено сотрудничество Latvenergo с немецкой компанией по развитию ветряных электростанций

Сотрудничество AS Latvenergo и немецкой энергетической компании RWE по развитию морских ветряных электростанций прекращено, Latvenergo нашло нового партнера для этого проекта, сообщил председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте в интервью агентству LETA.
Он пояснил, что из-за инфляции, банковского финансирования и логистических проблем технологии морских ветряных электростанций стали неконкурентоспособными по сравнению с наземными ветряными электростанциями, и практически все проекты в Балтийском море были приостановлены. Разработчики консолидировали проекты и переместились туда, где у них есть, например, государственные гарантии на строительные проекты.
"В основном все переехали в Северное море, где гораздо большее потребление электроэнергии, более серьезные компании. Датская Orsted, RWE и некоторые другие игроки решили на время уйти с балтийского рынка", - сказал Чаксте.
В то же время он подчеркнул, что Latvenergo нашло еще одного партнера для развития морских ветропарков и планирует в ближайшее время объявить об этом партнере публично.
Говоря об участии в аукционе проекта морской ветряной электростанции Elwind, Чаксте сказал, что Latvenergo обязательно примет участие в аукционе и готовится к нему.
"Понятно, что сроки проекта сдвинулись немного дальше, но я бы сказал, что экономически он уже не имеет такой высокой степени актуальности, потому что эта технология должна "переболеть" моментом кризиса и найти точку баланса эффективности и развития технологий, рынок должен стабилизироваться, потому что на данный момент производители морских ветряных турбин в Европе работают с огромными потерями", - сказал Чаксте.
Председатель правления Latvenergo также добавил, что, когда этот кризис будет преодолен, технология морских ветровых электростанций снова станет конкурентоспособной. Поэтому важны проекты наземных ветряных электростанций, которые в настоящее время более коммерчески жизнеспособны.
Чаксте добавил, что компания могла бы строить ветропарки и за пределами территории Латвии. Так, Latvenergo приобрело ветропарк мощностью 20 мегаватт (МВт) в Литве, но компания рассматривает такие возможности также в Литве и Польше.
Как сообщалось, в сентябре 2022 года Latvenergo договорилось с немецкой энергетической компанией RWE о сотрудничестве в развитии морских ветряных электростанций. Строительство ветропарка планируется завершить к 2030 году.
Также сообщалось, что оборот концерна Latvenergo в прошлом году, по предварительным данным, достиг 2,027 млрд евро, что на 10% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90% и составила 350,2 млн евро.
Latvenergo занимается производством и торговлей электрической и тепловой энергией, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Компания принадлежит государству, а облигации предприятия котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
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