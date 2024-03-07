Pasažieru vilciens: до конца года все 32 электропоезда будут работать

"По плану, к концу года все поезда должны быть в движении", - сказал он.

Что касается штрафа, наложенного на Škoda Vagonka, то, по словам Григулиса, очень трудно оценить точное влияние войны в Украине, поэтому обсуждение продолжается на юридическом уровне.

Григулис также отметил, что чешской компании был выставлен счет на миллион евро за работы, проведенные в помещениях Pasažieru vilciens. Также будут выписаны счета на уплату штрафа и за задержки в ремонте.

К Škoda Vagonka следует относиться "с максимальной строгостью", добавил Григулис. В то же время чешская компания признает свою ответственность за то, что поезда не функционируют должным образом.

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