Pasažieru vilciens: до конца года все 32 электропоезда будут работать

К концу года все 32 новых электропоезда, заказанные Pasažieru vilciens, должны перевозить пассажиров, заявил в четверг в программе TV3 "900 секунд" председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.
"По плану, к концу года все поезда должны быть в движении", - сказал он.
Что касается штрафа, наложенного на Škoda Vagonka, то, по словам Григулиса, очень трудно оценить точное влияние войны в Украине, поэтому обсуждение продолжается на юридическом уровне.
Григулис также отметил, что чешской компании был выставлен счет на миллион евро за работы, проведенные в помещениях Pasažieru vilciens. Также будут выписаны счета на уплату штрафа и за задержки в ремонте.
К Škoda Vagonka следует относиться "с максимальной строгостью", добавил Григулис. В то же время чешская компания признает свою ответственность за то, что поезда не функционируют должным образом.
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