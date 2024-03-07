Госполиция ищет видимых на снимках мужчин

Должностные лица Госполиции в Лиепае призывают посмотреть на изображенных на снимках мужчину и молодых людей и, если в вашем распоряжении есть любая информация, которая может поспособствовать выяснению их местонахождения, проинформировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 110. Госполиция также призывает откликнуться самих лиц, изображенных на снимках.