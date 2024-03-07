Инфографика ⟩ Европейский центробанк вновь сохранил прежние процентные ставки

Основная ставка рефинансирования сохранена на уровне 4,5%, ставка по депозитам овернайт - на уровне 4%, ставка по кредитам овернайт - на уровне 4,75%.

Ранее для борьбы с инфляцией ЕЦБ повышал процентные ставки в течение десяти заседаний подряд.

В опубликованном после заседания заявлении ЕЦБ выражает решимость обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%.

Как отмечает ЕЦБ, главные процентные ставки находятся на уровне, который при сохранении в течение достаточно длительного времени будет в значительной степени способствовать достижению этой цели.

Дальнейшие решения ЕЦБ по процентным ставкам будут зависеть от оценки развития инфляции с учетом экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и денежно-кредитной политики.

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