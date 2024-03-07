Видео ⟩ Передача: С июля поношенная одежда в Латвии заметно подорожает

Продавцы подержанной одежды обеспокоены тем, смогут ли существовать т.н. комиссионные магазины, в которых закупаются множество латвийцев. С 1 июля к текстильной продукции будет применяться налог на природные ресурсы. Целью налога является содействие передаче этих товаров на переработку, однако торговцы утверждают, что это бремя, которое они не смогут нести, сообщает TV3 Ziņas.
"Дорогие друзья и энтузиасты долгосрочной моды, наступают трудные времена" - именно так обратился к своим покупателям в социальных сетях продавец подержанной одежды Humana Latvija.
В середине дня в магазине подержанной одежды кипит активность, покупатели приходят один за другим. "Лично я часто посещаю такие магазины, потому что поддерживаю эту модель, которая является более экологически чистой модой, таким образом мы поддерживаем менее быструю моду, и было бы важно, чтобы такие магазины остались в Латвии", - говорит посетительница магазина Синдия.
Однако представители отрасли заявляют, что их деятельность под угрозой. Производители и розничные торговцы одеждой в Латвии с 1 июля этого года должны будут платить налог на природные ресурсы в размере 50 центов за килограмм. И это касается и бывшей в употреблении одежды.
В ответственные органы уже направлено письмо с просьбой пересмотреть решение, поскольку оно, по мнению обратившихся, противоречит позиции Еврокомиссии "не включать продавцов подержанной одежды в систему ответственности производителей".
Так, представительница одного из магазина сказала, что компания может рассмотреть уход с латвийского рынка. В другом случае товар в магазинах подержанной одежды может заметно подорожать.
Новая система должна вступить в силу в странах ЕС до 2025 года.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
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