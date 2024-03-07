Видео ⟩ Передача: С июля поношенная одежда в Латвии заметно подорожает

"Дорогие друзья и энтузиасты долгосрочной моды, наступают трудные времена" - именно так обратился к своим покупателям в социальных сетях продавец подержанной одежды Humana Latvija.

В середине дня в магазине подержанной одежды кипит активность, покупатели приходят один за другим. "Лично я часто посещаю такие магазины, потому что поддерживаю эту модель, которая является более экологически чистой модой, таким образом мы поддерживаем менее быструю моду, и было бы важно, чтобы такие магазины остались в Латвии", - говорит посетительница магазина Синдия.

Однако представители отрасли заявляют, что их деятельность под угрозой. Производители и розничные торговцы одеждой в Латвии с 1 июля этого года должны будут платить налог на природные ресурсы в размере 50 центов за килограмм. И это касается и бывшей в употреблении одежды.

В ответственные органы уже направлено письмо с просьбой пересмотреть решение, поскольку оно, по мнению обратившихся, противоречит позиции Еврокомиссии "не включать продавцов подержанной одежды в систему ответственности производителей".

Так, представительница одного из магазина сказала, что компания может рассмотреть уход с латвийского рынка. В другом случае товар в магазинах подержанной одежды может заметно подорожать.

Новая система должна вступить в силу в странах ЕС до 2025 года.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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