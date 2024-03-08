Как начать инвестировать, имея 1 евро, и делать это успешно? 8 советов от успешных женщин

А основатель Madara Cosmetics Лотте Тисенкопф-Илтнере шутит: "Сколько нужно тратить на инвестирование? Половину от проведенного в Instagram времени! Можно вкладывать автоматически, и тогда вообще не требуется время".

3. Чтобы добиться успеха, важна дисциплина - регулярные взносы, пусть и маленькие. "Вкладывая даже буквально 1-5 евро, через год вы будете иметь уже гораздо больше того, что вложили. "Как минимум "отобьете" инфляцию", - добавляет Э. Гайлума.

А преподаватель ЛУ и предприниматель О. Казака отмечает, что то, что можно начинать с самых малых сумм, признано экспертами по всему миру - есть книга ("Фактор Латте"), где на примере чашки латте, отказ от которой мы и не почувствуем, объясняется тема сложных процентов и механизм приумножения финансов при помощи инвестиций.

4. Как выбрать, во что вложиться? Финансовая сторона вопроса важна, но еще важно выбирать акции сообразно своим ценностям и общественным трендам.

Например, Л. Тисенкопф-Илтнере отмечает, что каждый свой проект выбирает сердцем: "Финансы и прибыль от них - это то, что я называю excel, а есть CSG - КАК мы заработали. Мы посредством своих финансов голосуем за те или иные компании и то, что они делают. Важно делать это с умом".