Как начать инвестировать, имея 1 евро, и делать это успешно? 8 советов от успешных женщин

8 марта - день, когда мы осознанно поднимаем вопрос равных возможностей, социальной защищенности и финансовой устойчивости женщин. Согласно данным Kantar Group, лишь 26% женщин в ЕС описывают себя как инвесторов, тогда как среди мужчин таковых 37%.
"Это серьезный разрыв между полами, и думаю, что в Латвии он еще больше, - комментирует Каспарс Пейсениекс, опытный инвестор и исполнительный директор Investoru Klubs. - Поэтому мы побеседовали с пятью успешными женщинами, которые сделали инвестиции частью своей повседневной жизни, но при этом являются профессионалами в другой отрасли, и обобщили 8 советов для тех, кто хочет начать инвестировать, сохраняя и приумножая свои свободные средства".
Своим опытом делятся:
· Эгия Гайлума, бывший руководитель CityBee Latvia, ныне сооснователь OX Drive, включена в список Forbes 30 Under 30;
· Лиене Дубава, председатель правления Nasdaq Riga;
· Карина Кулберга, руководитель частного банковского обслуживания Swedbank;
· Лотте Тисенкопф-Ильтнере, основатель Madara Cosmetics и управляющего пенсионными накоплениями AS VAIRO;
· Ольга Казака, доцент Латвийского университета, партнер агентства по связям с общественностью Olsen+Partners, автор книги "Первая книга по PR".
Как же начать инвестировать, сколько на это нужно денег и времени и как выбрать, во что вложиться? Разбираем по пунктам
1. Копить, складывая деньги "под подушку" или просто на счете, нецелесообразно. Следует подыскать инструмент, позволяющий приумножать средства и при этом в любой момент иметь возможность получить их назад, если есть необходимость.
"Время съедает деньги" - я это запомнила еще со школьных времен", - делится основатель Madara Cosmetics Лотте Тисенкопф-Ильтнере, подразумевая инфляцию. А председатель правления Nasdaq Riga Лиене Дубава поясняет: на счетах латвийцев хранится порядка 10 миллиардов евро, они просто лежат и обесцениваются день за днем: "Если бы хотя бы миллиард был вложен в акции, уже был бы огромный положительный эффект на экономику вообще и наше личное благосостояние в частности. Деньги должны работать!".
2. Честно ответьте себе на вопрос - хотите ли вы тратить личное время и вникать в финансовые отчеты предприятий, следить за новостями, прогнозируя рост или падение цен на акции? Если нет, выбирайте готовый продукт - ETF (набор предприятий, выбранный сообразно вашим требованиям), банковские продукты или копирование действий известного инвестора.
"Для самообразования я трачу около двух часов в неделю на инвестирование - слушаю подкасты, новости индустрии во время прогулок. Но я полностью автоматизировала свое регулярное инвестирование и сразу после получения зарплаты направляю определенную долю своего дохода на покупку хорошо диверсифицированных фондов Robur и совершаю ежемесячный пенсионный взнос на третьем уровне. Когда эти автоматические платежи совершены, в повседневности я могу забыть об инвестициях, а затем пересматривать их ежегодно по мере необходимости, делая при этом большую и важную работу по сохранению и приумножению своего капитала", - комментирует Карина Кулберга, руководитель частного банковского обслуживания Swedbank.
А основатель Madara Cosmetics Лотте Тисенкопф-Илтнере шутит: "Сколько нужно тратить на инвестирование? Половину от проведенного в Instagram времени! Можно вкладывать автоматически, и тогда вообще не требуется время".
3. Чтобы добиться успеха, важна дисциплина - регулярные взносы, пусть и маленькие. "Вкладывая даже буквально 1-5 евро, через год вы будете иметь уже гораздо больше того, что вложили. "Как минимум "отобьете" инфляцию", - добавляет Э. Гайлума.
А преподаватель ЛУ и предприниматель О. Казака отмечает, что то, что можно начинать с самых малых сумм, признано экспертами по всему миру - есть книга ("Фактор Латте"), где на примере чашки латте, отказ от которой мы и не почувствуем, объясняется тема сложных процентов и механизм приумножения финансов при помощи инвестиций.
4. Как выбрать, во что вложиться? Финансовая сторона вопроса важна, но еще важно выбирать акции сообразно своим ценностям и общественным трендам.
Например, Л. Тисенкопф-Илтнере отмечает, что каждый свой проект выбирает сердцем: "Финансы и прибыль от них - это то, что я называю excel, а есть CSG - КАК мы заработали. Мы посредством своих финансов голосуем за те или иные компании и то, что они делают. Важно делать это с умом".
О. Казака отмечает, что у нее есть акции компании-производителя веганского мяса, купленные в свое время за крупную сумму, но сейчас несколько потерявшие в цене, добавляя, что избавляться от них не планирует: "Это как поезд, который едет в определенном направлении и его маршрут понятен. Он может застрять в туннеле или сломаться на полпути, но все равно придет в точку назначения. Так и с веганским направлением: мы все понимаем, что оно будет лишь набирать обороты". Обдумайте, какие устойчивые тренды мы наблюдаем, и вкладывайте в предприятия, представляющие эту отрасль.
Также и с кризисами: самое разумное, когда начинается кризис - не сбрасывать акции, а занимать выжидательную позицию. Следующий шаг - присмотреться, какие отрасли выигрывают от кризиса, ведь всем одновременно плохо быть не может. Например, в пандемию росли акции компаний из медицинской сферы.
5. Диверсифицируйте риски - все руководители, поделившиеся своим личным опытом инвестирования, единодушны: нельзя хранить все яйца в одной корзине.
Лиене Дубава, председатель правления Nasdaq Riga, инвестирует в акции Nasdaq, фонды, недвижимость, вносит сбережения в страхование и, если бы была возможность, с удовольствием приобрела бы акции компаний, котирующихся на биржах Балтии. К. Кулберга большую часть средств вкладывает в фонды, однако выделяет и небольшой резерв для инвестиций в предприятия, которые изучила и отобрала сама, а также вкладывает деньги в 3-й пенсионный уровень. Эгия Гайлума инвестирует в ETF и криптовалюту, Ольга Казак вкладывает не только в разные акции и фонды, но и делает это в разных банках. А Лотте Тисенкопф-Илтнере совершает вклады вместе с мужем - как команда, изучая каждое предприятие отдельно.
6. Насколько инвестиции опасны - зависит только от нас самих. Если опасаетесь, выбирайте консервативные фонды и проверенные временем предприятия из развитых стран. Если хотите быстрого роста прибыли и готовы рисковать - можно выбрать и более рисковые фонды и самостоятельно вложиться в молодые компании. Стратегия также зависит от возраста вкладчика: в более молодом возрасте можно рисковать, стремясь получить большую прибыль. В зрелом возрасте следует быть осторожнее.
Л. Дубава поясняет, что сам по себе выход предприятия на биржу означает, что оно прошло проверку и соответствует всем требованиям к прозрачности финансовых отчетов и этичности - они очень открыты, серьезны, ответственны, прозрачны и понимают все преимущества, которые дает биржа (привлечение финансирования, репутация).
7. Если вы хотите сами заниматься инвестированием, начните с бесплатных уроков на YouTube, образовательных платформах, а также прочитайте книги об основах инвестирования.
"Главное - обратите внимание, чтобы в материалах, которые вы изучаете, не рекламировалась какая-то одна конкретная платформа. Ищите уроки об инвестировании в целом. Подойдет и YouTube, и Tutorium, и Coursera, и даже в Linkedin Leraning можно найти хорошие общие курсы для начинающих", - советует Эгия Гайлума, сооснователь OX-Drive.
Ольга Казака в свою очередь делится подборкой книг об инвестициях, которые будут полезны начинающим:
- The Intelligent Investor, Benjamin Graham
- Learn to Earn: A Beginner's Guide to the Basics of Investing and Business, Peter Lynch, John Rothchild
- Think and Grow Rich, Napoleon Hill, особенно у меня отозвался раздел Pay yourself first, добавляет О. Казака.
8. Инвестиции нужно воспринимать как нечто, что ты готов потерять, и вкладывать нужно примерно 10% от своих доходов.
Инвестиции можно рассматривать по-разному - и как накопление на некую крупную покупку, и как "пенсионный" фонд, и как возможность не потерять покупательскую способность своих свободных средств. Откладывать и вкладывать разные эксперты советуют от 10% до 30% своих доходов, но при этом важно понимать и учитывать, что эти деньги можно потерять. Инвестируйте столько, сколько не боитесь потерять.
"10% - условная цифра, - считает К. Пейсениекс, опытный инвестор. - Сегодняшняя ситуация в мире с высокой инфляцией и коротким горизонтом планирования демонстрирует важность инвестиций как таковых. У каждого из нас есть такая сумма, которую мы тратим на ерунду, даже не задумываясь. Если у вас есть хоть 5 свободных евро, не бойтесь начать - и через год вы будете уже сильно впереди. Не говоря уже про 20-30-40 лет".
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