Eco Baltia vide отчиталась о ликвидации ям в Риге: на треть больше, чем в прошлом году

Больше всего ям за два месяца этого года было залатано предприятием в Видземском предместье - более 6900 квадратных метров. В Латгальском предместье в этом году были отремонтированы ямы общей площадью почти 5120 квадратных метров, а в Зиемельском районе - 5063 квадратных метра.

Как пояснил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс, в переменчивых погодных условиях ямы образуются гораздо быстрее, особенно на участках улиц, где дорожное покрытие устарело и на проезжей части образовались дефекты. Айзбалтс отметил, что

такие ситуации сейчас в основном в Видземском предместье Риги - на ул. Бикерниеку, ул. Юглас, Густава Земгала гатве, - а также в Зиемельском районе, например, на улицах Ганибу дамбис, Лугажу, на проспекте Вецакю и в других местах.

"При оттепели и осадках при плюсовой температуре в трещины попадает вода. При низких температурах воздуха вода замерзает, а трещины постепенно расширяются, в результате чего образуются ямы", - прокомментировал Айзбалтс, добавив, что в зимний сезон ремонт ям проводится вне зависимости от погодных условий, при этом в качестве временного решения холодным асфальтобетоном заполняются опасные для движения ямы, поскольку других технологий для такой погоды пока в Латвии нет.

Ранее сообщалось, что в 2022 году оборот Eco Baltia vide составил 49,316 млн евро, а прибыль - 10,065 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Компания входит в группу предприятий по утилизации и переработке отходов Eco Baltia.

Акционерами Eco Baltia, по сообщению компании, являются BSGF Salvus (52,81%), представляющий крупнейший в Балтии частный инвестиционный фонд INVL Baltic Sea Growth Fund, Европейский банк реконструкции и развития (30,51%), а также Марис Симанович (16,68%) при посредничестве ООО Enrial Holdings и Penvi Investment Ltd.

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