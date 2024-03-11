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В стороне Сигулды, вероятно, умышленно подожгли автомобиль. Госполиция ищет очевидцев

rus.tvnet.lv
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Машина Госполиции
Машина Госполиции Фото: Lita Millere/LETA

Государственная полиция в связи с возбужденным уголовным производством по факту возможного умышленного поджога автомобиля призывает отозваться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами.

Отозваться призывают водителей, которые ехали по трассе P8 Сигулда - Малпилс, Малпилс - Сигулда в период с 23:00 29 февраля до 01:00 1 марта.

Не исключено, что нарушители в это время ехали на автомобиле по этому участку дороги.

Очевидцев, имеющих записи с видеорегистраторов, просят обращаться в Государственную полицию по телефону 20269280 или 29559158 либо по единому номеру телефона Государственной полиции 110!

 

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