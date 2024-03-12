На грани часа Х: как Железный занавес изменил ситуацию в портах Латвии

Объем транзитных грузов, отправляемых с востока или на восток, сокращается; порты Латвии будут в основном обслуживать грузы из Латвии и Балтийского региона. Такое мнение высказал Нормунд Круминьш, президент Латвийской ассоциации логистики, пишет Dienas Bizness.
Он подчеркивает, что так, как было, уже не будет. Причина в новой геополитической реальности - новом железном занавесе на восточной границе Латвии, что связано с вторжением России в Украину и последующими международными санкциями против российских и белорусских товаров, для которых закрылся рынок Евросоюза.
По мнению некоторых предпринимателей, "мечта о транзите" в Латвии ушла в прошлое, и это отразится не только на портах и работающих в них, но и на транспорте, особенно на железной дороге, которая была основным транзитным грузоперевозчиком. По данным Министерства сообщения, в 2023 году в портах Латвии было перевалено 38,66 млн тонн. тонн грузов, что на 19,6% меньше, чем в 2022 году.
"Помимо товаров из Латвии, в портах есть еще и российское зерно, и если мы уберем еще и эти грузы, в портах наступит чуть ли не час Х", - жестко заключает Круминьш. Он не отрицает, что нынешняя портовая инфраструктура слишком велика для текущего объема экспорта товаров, создаваемого в основном Латвией и регионом, и объема необходимых импортных грузов.
"Наш инфраструктурный коридор был рассчитан на более чем 80 млн. тонн в год, порты имеют еще большую пропускную способность, а сейчас требуется менее половины", - сказал Круминьш. Он предполагает, что одной из возможностей терминалов по перевалке нефтепродуктов с хорошей инфраструктурой и резервуарным парком является оказание складских услуг, например, хранение латвийских госрезервов.
Еще одним направлением, по которому уже ведется работа, является привлечение иностранных инвесторов для создания индустриальных парков в портах, новых производств, что, в свою очередь, создаст не только новые рабочие места и налоги, но и грузы, которые будут перегружаться в портах. Это направление развития реализуется в Вентспилсе с 2002 года.
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