На грани часа Х: как Железный занавес изменил ситуацию в портах Латвии

Он подчеркивает, что так, как было, уже не будет. Причина в новой геополитической реальности - новом железном занавесе на восточной границе Латвии, что связано с вторжением России в Украину и последующими международными санкциями против российских и белорусских товаров, для которых закрылся рынок Евросоюза.

По мнению некоторых предпринимателей, "мечта о транзите" в Латвии ушла в прошлое, и это отразится не только на портах и работающих в них, но и на транспорте, особенно на железной дороге, которая была основным транзитным грузоперевозчиком. По данным Министерства сообщения, в 2023 году в портах Латвии было перевалено 38,66 млн тонн. тонн грузов, что на 19,6% меньше, чем в 2022 году.