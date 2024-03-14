Банк Латвии раскрыл сколько, и на чем заработали местные банки

Прибыль банковского сектора Латвии в прошлом году составила 622,215 млн евро, что почти в два раза больше, чем прибыль банков в 2022 году, свидетельствуют данные Банка Латвии.
Процентные доходы банков в 2023 году составили 1,32 миллиарда евро, что в 2,1 раза больше, чем в 2022 году, а процентные расходы составили 225,633 миллиона евро, увеличившись в 4,2 раза.
Поступления от комиссионных в прошлом году составили 325,838 млн евро, что на 0,9% больше, чем в 2022 году, а комиссионные расходы банков снизились на 1,3% до 92,775 млн евро.
На конец прошлого года активы банковского сектора составили 28,258 млрд евро, что на 2% или 554,022 млн евро больше, чем в конце 2022 года.
Объем кредитов, выданных банками небанковским клиентам, на конец 2023 года составил 15,637 млрд евро, что на 1,5% или 224,193 млн евро больше, чем на конец 2022 года.
Объем кредитов, выданных местным клиентам, составил на конец года 13,441 млрд евро, что на 2,2% или 294,336 млн евро больше, чем на конец 2022 года.
Кредиты домашним хозяйствам на конец 2023 года составили 6,203 млрд евро, увеличившись на 3,5% или 211,577 млн евро по сравнению с концом 2022 года, а кредиты нефинансовым предприятиям составили 6,377 млрд евро, увеличившись на 0,4% или 25,043 млн евро, в том числе 3,676 млрд евро выдано малым и средним предприятиям, что на 5,7% или 198,422 млн евро больше по сравнению с концом 2022 года.
В виде вкладов банки привлекли 23,165 млрд евро, что на 0,3% или 60,353 млн евро больше, чем на конец 2022 года.
По сравнению с концом 2022 года объем вкладов местных клиентов снизился на 1,3% или на 263,108 млн евро и на конец 2023 года составил 19,273 млрд евро.
Объем вкладов домашних хозяйств в прошлом году уменьшился на 0,6% или на 61,119 млн евро, составив на конец 2023 года 10,281 млрд евро, а объем вкладов местных нефинансовых предприятий увеличился на 6,2% или на 434,873 млн евро, составив 7,448 млрд евро.
Данные Банка Латвии также показывают, что доля рынка пяти крупнейших банков в активах на конец 2023 года составляла 88,95% (88,8% на конец 2022 года), в кредитах небанковским клиентам - 89,07% (90,18%), а в депозитах небанковских клиентов - 89,97% (89,88%).
Общая прибыль банковского сектора в 2022 году составила 321,322 млн евро.
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