Банк Латвии раскрыл сколько, и на чем заработали местные банки

Процентные доходы банков в 2023 году составили 1,32 миллиарда евро, что в 2,1 раза больше, чем в 2022 году, а процентные расходы составили 225,633 миллиона евро, увеличившись в 4,2 раза.

Поступления от комиссионных в прошлом году составили 325,838 млн евро, что на 0,9% больше, чем в 2022 году, а комиссионные расходы банков снизились на 1,3% до 92,775 млн евро.

На конец прошлого года активы банковского сектора составили 28,258 млрд евро, что на 2% или 554,022 млн евро больше, чем в конце 2022 года.

Объем кредитов, выданных банками небанковским клиентам, на конец 2023 года составил 15,637 млрд евро, что на 1,5% или 224,193 млн евро больше, чем на конец 2022 года.

Объем кредитов, выданных местным клиентам, составил на конец года 13,441 млрд евро, что на 2,2% или 294,336 млн евро больше, чем на конец 2022 года.