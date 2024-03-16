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Видео ⟩ В Екатеринбурге женщина разлила на избирательном участке зеленку

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

В центре Екатеринбурга на избирательном участке, оборудованном в гимназии № 13, женщина разлила зеленкую, якобы протестуя против недобросовестности "выборов", сообщает российское независимое издание "Медуза".

Женщина задержана полицией, причины ее действий сейчас неясны. Отметим, что на избирательных участках в других городах России также разливали зеленку и даже бросили петарды или коктейли Молотова.

"Новая Газета" сообщает, что, судя по подсчетам, в первый день президентских "выборов" было начато не менее 15 уголовных процессов по факту "воспрепятствования работе избирательных участков".

Сообщалось, что обвиняемые в вандализме люди поступили так, поскольку были вынуждены.

Ранее сообщалось, что с пятницы по воскресенье в России проходят президентские "выборы", которые на самом деле являются спектаклем для продления правления Путина на еще один должностной срок.

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