Видео ⟩ В Екатеринбурге женщина разлила на избирательном участке зеленку

Женщина задержана полицией, причины ее действий сейчас неясны. Отметим, что на избирательных участках в других городах России также разливали зеленку и даже бросили петарды или коктейли Молотова.

Russians continue to attack polling stations



Over two days, there have been eleven attempts to set fire to polling stations, along with 19 cases of ballot boxes being spoiled with greenery and paint.



In response, the Russian State Duma has proposed an 8-year prison sentence for… pic.twitter.com/aHLR1tedVK — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2024

"Новая Газета" сообщает, что, судя по подсчетам, в первый день президентских "выборов" было начато не менее 15 уголовных процессов по факту "воспрепятствования работе избирательных участков".

Сообщалось, что обвиняемые в вандализме люди поступили так, поскольку были вынуждены.

Ранее сообщалось, что с пятницы по воскресенье в России проходят президентские "выборы", которые на самом деле являются спектаклем для продления правления Путина на еще один должностной срок.

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