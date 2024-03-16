Почему богатые люди покупают недвижимость в кредит?

"Если у вас есть собственные свободные средства, могут быть моменты, когда выгоднее вложить свои сбережения, но взять кредит на покупку дома, чем покупать недвижимость на собственные средства", - сказала представитель банка.

Вот почему финансовые эксперты во всем мире советуют сопоставлять процентную ставку ипотечного кредита с процентной ставкой возврата инвестиций, поскольку весьма вероятно, что недвижимость стоит покупать, взяв кредит и инвестируя свободные средства.

"Каждому важно принять мудрое решение и вложить свободные средства туда, где можно заработать", - советует представитель банка.

Важна диверсификация финансовых вложений

Также следует учитывать, что при оформлении кредита собственные сбережения остаются доступными и могут быть использованы для реализации других целей.

Поэтому при покупке дорогого дома человек вкладывает, например, только часть своих свободных средств и берет кредит, а оставшуюся часть сбережений вкладывает в различные финансовые инструменты с целью диверсификации инвестиционного портфеля и снижения рисков.

Эксклюзивную недвижимость сложно продать на вторичном рынке

Также эксперт банка отмечает, что иногда состоятельные люди хотят купить эксклюзивную недвижимость, которая стоит очень дорого, а их сбережений пока недостаточно. Также следует учитывать, что обычно банки в своих процедурах определяют максимальную сумму, на которую выдается жилищный кредит.

"Если это недвижимость стоимостью несколько миллионов евро, она может превышать верхний кредитный лимит. Он установлен потому, что такое жилье очень дорогое и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с продажей недвижимости на вторичном рынке из-за количества людей, которые могут и хотят его купить", - отметила эксперт.

В таких случаях доля софинансирования также различна - то есть банк финансирует, например, только 50% от общей суммы затрат, заметила эксперт банка Luminor Private banking.

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