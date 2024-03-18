Путин побеждает на выборах с рекордными 87%. Самый высокий результат - в Чечне

После обработки более 99% протоколов на выборах президента Владимир Путин набирает 87,32% голосов, сообщает Центризбирком России. Явка на выборах составила 74,22%.
Его соперники в сумме набирают менее 13% голосов.
На втором месте — Николай Харитонов (4,32% голосов), на третьем — Владислав Даванков (3,79%), на четвертом — Леонид Слуцкий (3,19%).
Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении Путин набрал в Чеченской Республике — там за него проголосовало 98,99%.
В Кемеровской области он получил 95,73% голосов, в Тыве — 95,37%, в Еврейской автономной области— 92,35%, в Саратовской области — 91,66%, в Белгородской области — 90,66%, в Адыгее — 90,18%, в Карачаево-Черкесии — 90,07%.
В Москве Путин набрал 85,13%, в Московской области — 86,19%.
В аннексированном Севастополе за него проголосовали 92,6%.
Самая высокая явка (более 90%) зафиксирована в Чечне, Кемеровской области, Тыве, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Рекордная явка также зафиксирована на Дальнем Востоке.
Предварительные итоги выборов ЦИК намерен подвести в понедельник.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Западная реакция
Западные страны назвали выборы в России несвободными и нечестными.
«Эти выборы, очевидно, не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, что господин Путин заключил в тюрьму политических оппонентов и не позволил другим баллотироваться», — сказал на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными […] Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор», — говорится в заявлении МИД Польши.
Германия назвала голосование «псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие».
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Украины.
«Это не то, на что похожи свободные и честные выборы», — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «российский диктатор имитирует очередные выборы».
«Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно», — заявил Зеленский в вечернем обращении.
- Задержания за приход на участок, гвоздики «в память о смерти свободы» и бюллетени на могиле Навального: как прошел «Полдень против Путина»
- Аресты за зеленку в урнах, угрозы за участие в акции Навального и рекорды по явке. Второй день президентских выборов в России
- Путин нажал на кнопку, а в урны залили зеленку. Как прошел первый день голосования на президентских выборах в России