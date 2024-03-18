Один из мировых лидеров сообщил, что не будет поздравлять Путина

"Письма Путину не будет", - сказала газете представитель президента Германии по связям с прессой Керстин Гаммелин.

"Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и которые живут в постоянной угрозе режима Путина. Мы не забудем этих смелых людей, - написал в воскресенье Штайнмайер в X.

Ранее МИД Германии сообщил в Х, что "псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, результат никого не удивит. Правление Путина авторитарно, основано на цензуре, репрессиях и насилии".

После прошлых выборов в России в 2018 году Штейнмайер поздравил Путина.

Напомним, после обработки более 99% протоколов на "выборах" президента Владимир Путин набирает 87,31% голосов, сообщает Центризбирком России. Явка на выборах составила 77,44%. Его соперники в сумме набирают менее 13% голосов.

Инаугурация Путина на пятый срок пройдет 7 мая.

Напомним, прошедшие с 15 по 17 марта "выборы" были фактически спектаклем для очередного подтверждения легитимности Путина.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!