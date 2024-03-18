Соглашение предусматривает, что производитель должен поставить и передать заказчику все оставшиеся новые электропоезда до конца лета этого года.

На данный момент PV передано 17 из запланированных 32 поездов. Таким образом, у Škoda Vagonka есть время до конца лета, чтобы поставить еще 15 поездов.

Галерея: Начало курсирования новых электропоездов

Представители компаний рассказали, что соглашение было заключено на основе проведенного независимыми экспертами анализа влияния российского вторжения в Украину на выполнение договорных обязательств.

Как сообщил и. о. руководителя PV Райтис Нешпорс, когда началось российское вторжение в Украину, и заказчику, и производителю было ясно, что война явно повлияет на выполнение договора, но изначально было сложно предсказать степень этого влияния.

Для определения влияния войны на исполнение контракта Škoda Vagonka представила экспертное заключение, подготовленное компанией Deloitte Advisory, а для оценки заключения привлекла юридического консультанта PricewaterhouseCoopers Legal.

Видео: Начало курсирования новых электропоездов

Юридический консультант пришел к выводу, что обстоятельства, указанные в заключении, носят объективный характер и оправдывают продление сроков договора, поскольку эти обстоятельства не могли быть предусмотрены ни одной из сторон на момент его заключения.

"В результате этого воздействия Škoda Vagonka приходится собирать поезда дважды - первый раз на производственном предприятии компании в Остраве, где после сертификации независимыми органами поезда частично разбираются, грузятся на грузовики и перевозятся в Латвию, где вновь собираются в депо в Риге", - рассказал председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднар.

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