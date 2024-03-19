В пожаре в Лиепае погибли два человека

В квартире на площади три квадратных метра на первом этаже двухэтажного жилого дома горели вещи. Пожарные обнаружили в квартире двух человек и передали их медикам, которые констатировали их смерть.

В Рушонской волости Прейльского края спасатели нашли в озере погибшего человека и передали тело Государственной полиции. Погибший был найден подо льдом примерно в 150 метрах от берега.

В минувшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов - 13 на пожары, в том числе один пожар прошлогодней травы, 14 на спасательные работы, а 13 вызовов были ложными.

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