Выписанные в Латвии по электронному рецепту лекарства доступны и в других странах ЕС

Для того чтобы латвийцы могли купить выписанные в Латвии по электронным рецептам лекарства и в других странах Европейского союза (ЕС) во время деловых, туристических и иных поездок, Латвия начала трансграничный обмен данными электронных рецептов с рядом стран ЕС, сообщили агентству LЕТА в Национальной службе здравоохранения (NVD).
Ранее купить выписанные в Латвии лекарства за границей можно было только по бумажному рецепту.
Электронные рецепты уже доступны в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Португалии и Испании, и число стран будет постепенно увеличиваться. По данным NVD, первые латвийцы уже воспользовались этой возможностью и купили медикаменты по электронным рецептам за границей.
С 4 марта 2024 года жители перечисленных стран также могут купить лекарства по электронным рецептам в латвийских аптеках.
Информация о странах, обменивающихся с Латвией данными об электронных рецептах, доступна на сайте www.vmnvd.gov.lv в разделе "Трансграничные услуги электронного здравоохранения" и регулярно обновляется.
При покупке лекарства по электронному рецепту в аптеке другой страны ЕС необходимо предъявить удостоверяющий личность документ. Если житель Латвии захочет купить компенсируемое лекарство, ему придется оплатить его из личных средств, а по возвращении в Латвию подать в NVD заявление о компенсации.
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