Где и как правильно избавиться от старого матраса, холодильника или рваных джинсов?

Весна – самое время не только тщательно навести порядок в доме, но и избавиться от всего лишнего, проверив как свой гардероб, так и вещи, хранящиеся дома, в подвале или сарае, включая старую электротехнику или матрас. Однако стоит помнить, что практически любая вещь, ставшая лишней в вашем доме, может пригодиться кому-то другому, поэтому лучше отдать на благотворительность, отремонтировать, а выбрасывать всегда лучше только в том случае, если других альтернатив нет.
Также важно, чтобы вещи, предназначенные для утилизации, были правильно рассортированы и переработаны, а не попадали на свалку. Поэтому, прежде чем избавиться от чего-либо, что сломано или повреждено и вам больше не нужно, подумайте, может ли это послужить ресурсом для кого-то другого.
Лиене Румпане, руководитель отдела управления бытовыми отходами компании CleanR, делится советами о том, правильно утилизировать различные нестандартные отходы, например, сломанный холодильник, изношенные шторы, старый матрас или шкаф.
Кампания "Дни чистого дома" продолжится и в этом году
В апреле этого года возобновится акция "Дни чистого дома", первоначально в окрестностях Риги, и во время нее мобильный пункт перейдет к жителям, которые ранее обратились за услугой, чтобы забрать не только электротехнику и текстиль, но и в определенные дни также крупногабаритные отходы.
"Мы предлагаем жителям воспользоваться возможностью бесплатно избавиться от всего ненужного, тем самым сделав свой дом и окружающую среду чище.
Хотя пунктов приема электротехники и текстиля в окрестностях Риги становится все больше, мы понимаем, что не всегда есть время и возможность приехать и лично сдать накопившиеся вещи. Мы надеемся, что наш мобильный пункт значительно облегчит сортировку, а также уменьшит тенденцию оставлять электротехнику возле мусорных контейнеров", — говорит Румпане.
Какие отходы можно сдать во время акции "Дни чистого дома"?
В рамках акции можно бесплатно сдать электрооборудование любого типа и размера в разобранном виде, например, фен, принтер, холодильник, утюг, микроволновую печь; текстильные изделия, такие как одежда, постельное белье, шторы, полотенца; громоздкие предметы, такие как кровати, стулья, ковры, люстры без лампочек, кастрюли, детские коляски, тем самым делая чище ваш дом или рабочее место, а также окружающую среду.
Электрооборудование нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как оно изготовлено из различных металлов – золота, платины, токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть, медь, свинец, а также пластика, стекла, веществ, препятствующих возгоранию. Если опасные отходы попадают в окружающую среду, они могут загрязнять грунтовые воды и представлять опасность для здоровья. С другой стороны, на пунктах переработки сданные устройства разбираются и сортируются по составляющим, перерабатываются для повторного использования в производстве.
Сдаваемый текстиль должен быть в хорошем состоянии, одежда и обувь должны быть чистыми, сухими, без плесени, не порванными и годными для другого человека.
Также допускается ткань с небольшим пятном или небольшой дыркой, которую можно легко отремонтировать. Текстиль можно передать кампании "Дни чистого дома" или оставить в одном из текстильных контейнеров; если его поблизости нет, мы приглашаем вас связаться с управляющим зданием и подать заявку на установку текстильного контейнера.
Бытовые отходы, опасные отходы, такие как лампочки, строительный мусор, различные отделочные и облицовочные материалы, доски, плитка, оконные рамы со стеклами, трубы, сантехнические изделия и т. д., бывшие в употреблении автомобильные детали, например, двигатель, шины.
Подайте заявку на вывоз строительного и крупногабаритного мусора
CleanR представил новую услугу, обеспечивающую жителям удобный, быстрый и легальный способ избавиться от лишних матрасов, диванов, строительных материалов и даже прошлогодних листьев, используя портал самообслуживания manai.videi.lv.
На этой платформе вы можете подать заявку на вывоз как крупногабаритного, так и строительного мусора или, если количество небольшое, доставить его по одному из более чем 2100 адресов в Риге. Такая возможность предлагается впервые в Латвии, и по результатам пилотного проекта совершенствование услуги будет продолжено.
"Часто крупногабаритный мусор, например, шкафы или диваны, размещают рядом с контейнерами для бытового мусора прямо во дворе дома. Каждый несет ответственность за правильную утилизацию своих отходов, поэтому эти расходы не должны распределяться по на весь дом", — говорит Румпане.
Она добавляет, что строительный мусор также необходимо сортировать, что позволит снизить затраты на его вывоз. Наиболее распространенными отходами при ремонте обычно являются картон и папирус, а также полиэтиленовые пленки и древесина. Все эти отходы можно выбрасывать в специальные сортировочные контейнеры для мусора и при правильной сортировке отправлять на переработку. Сортировка строительного мусора позволит снизить общее количество строительного мусора и, соответственно, плату за его вывоз.
С помощью manai.vide.lv жители могут избавиться от другого строительного и крупногабаритного мусора – от матраса, шкафа, кровати, плитки, бетона, гранита, раковины, унитаза, а также автомобильных покрышек или кучи опавших листьев и т. д. Выбрав конкретный тип, количество и размер мусора, система автоматически рассчитает сумму и стоимость услуги. Также заказчик может указать наиболее удобный для него день для вывоза мусора.
Manai.videi.lv предлагает различные услуги, чтобы клиенты могли решать все вопросы, связанные с утилизацией отходов, удаленно, а также интернет-магазин, где можно купить специальные мешки для вывоза различных отходов, например, строительного мусора.
В пункте обмена можно как бесплатно забрать, так и сдать строительные и ремонтные предметы
Если после ремонта остались материалы, не спешите их выбрасывать, а можно сдать в пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов для ремонта, чтобы то, что вам больше не нужно, могло быть использовано кем-то другим. И наоборот, если вы не хотите слишком много тратиться при планировании ремонта, вы можете зайти на платформу www.lietovelreiz.lv, проверить, есть ли в обменном пункте что-то полезное, и бесплатно взять то, что вам нужно.
Пункт обмена интегрирован в центр сортировки и переработки строительного мусора "Номалес", улица Бривниеку 11, Стопиньская волость, и доступен каждому жителю.
Краски и лаки, неиспользованные малярные материалы, инструменты, мелкая сантехника, такая как раковины, сухие смеси, древесина, деревянные двери и окна с неповрежденным стеклом, отделочные материалы, крепеж и фурнитура, конструкционные металлы, кирпич можно сдать, получить или обменять бесплатно, здесь также сдать плитку и различные виды покрытий, предметы интерьера, такие как подсвечники, светильники, но не мебель, электротехнику в рабочем состоянии, которая будет проверена на месте, а также строительный мусор, если нежелательных примесей не более 30% и если грунт и щебень принимаются взамен в эквивалентном по количеству объеме.
Все материалы должны быть без дефектов, комплектными и готовыми к дальнейшему использованию.
Нестандартные отходы также можно сдать на сортировочные площадки
Различные виды нестандартных отходов, в том числе опасные, могут быть переданы на сортировочные площадки как бесплатно, так и за отдельную плату.
В зонах сортировки можно сдать различные виды упаковки, крупногабаритные отходы, строительный мусор, электротехнические, сантехнические отходы, стеклянные отходы, например зеркальное или бесцветное оконное стекло, различные виды масел, например моторное или смазочное масло (включая масляные фильтры), батареи и аккумуляторы, текстиль, автомобильные шины и т.д.
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