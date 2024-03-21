Где и как правильно избавиться от старого матраса, холодильника или рваных джинсов?

С помощью manai.vide.lv жители могут избавиться от другого строительного и крупногабаритного мусора – от матраса, шкафа, кровати, плитки, бетона, гранита, раковины, унитаза, а также автомобильных покрышек или кучи опавших листьев и т. д. Выбрав конкретный тип, количество и размер мусора, система автоматически рассчитает сумму и стоимость услуги. Также заказчик может указать наиболее удобный для него день для вывоза мусора.

Manai.videi.lv предлагает различные услуги, чтобы клиенты могли решать все вопросы, связанные с утилизацией отходов, удаленно, а также интернет-магазин, где можно купить специальные мешки для вывоза различных отходов, например, строительного мусора.

В пункте обмена можно как бесплатно забрать, так и сдать строительные и ремонтные предметы

Если после ремонта остались материалы, не спешите их выбрасывать, а можно сдать в пункт обмена строительного мусора, строительных материалов и предметов для ремонта, чтобы то, что вам больше не нужно, могло быть использовано кем-то другим. И наоборот, если вы не хотите слишком много тратиться при планировании ремонта, вы можете зайти на платформу www.lietovelreiz.lv, проверить, есть ли в обменном пункте что-то полезное, и бесплатно взять то, что вам нужно.

Пункт обмена интегрирован в центр сортировки и переработки строительного мусора "Номалес", улица Бривниеку 11, Стопиньская волость, и доступен каждому жителю.

Краски и лаки, неиспользованные малярные материалы, инструменты, мелкая сантехника, такая как раковины, сухие смеси, древесина, деревянные двери и окна с неповрежденным стеклом, отделочные материалы, крепеж и фурнитура, конструкционные металлы, кирпич можно сдать, получить или обменять бесплатно, здесь также сдать плитку и различные виды покрытий, предметы интерьера, такие как подсвечники, светильники, но не мебель, электротехнику в рабочем состоянии, которая будет проверена на месте, а также строительный мусор, если нежелательных примесей не более 30% и если грунт и щебень принимаются взамен в эквивалентном по количеству объеме.

Все материалы должны быть без дефектов, комплектными и готовыми к дальнейшему использованию.

Нестандартные отходы также можно сдать на сортировочные площадки

Различные виды нестандартных отходов, в том числе опасные, могут быть переданы на сортировочные площадки как бесплатно, так и за отдельную плату.

В зонах сортировки можно сдать различные виды упаковки, крупногабаритные отходы, строительный мусор, электротехнические, сантехнические отходы, стеклянные отходы, например зеркальное или бесцветное оконное стекло, различные виды масел, например моторное или смазочное масло (включая масляные фильтры), батареи и аккумуляторы, текстиль, автомобильные шины и т.д.

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