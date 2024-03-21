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Российский ЦИК объявил "официальные результаты выборов"

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Итоги "выборов" Путина
Итоги "выборов" Путина Фото: AFP/SCANPIX

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в четверг объявила "официальные результаты выборов" президента России.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, российский диктатор Владимир Путин набрал на "выборах" 87,28% голосов. За него "проголосовали" 76 миллионов человек.

Другие кандидаты получили всего несколько процентов: Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85%, а Леонид Слуцкий - 3,20%.

Памфилова также рассказала, что "активность избирателей" составила 77,49%, что является самым высоким показателем всех времен. Всего в "выборах" приняли участие 87,576 миллиона человек.

Конечно, нет никаких сомнений, что "выборы" в России были всего лишь театром с целью показать безраздельную любовь народа к Путину.

Результат Путина не посрамил бы и, например, диктаторов в Центральной Азии или Северной Корее, которые традиционно получают на "выборах" около 90% голосов.

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