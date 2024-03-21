Проект метробуса в Риге может быть не реализован. Деньги отдадут на другую стройку

Мэр Риги и руководитель комитета по административным и финансовым делам Рижской думы Вилнис Кирсис сегодня, 21 марта, на заседании комитета призвал исключить из повестки дня вопрос о линии общественного транспорта и соответствующей велосипедной инфраструктуре на улице Дзелзавас от Земитанского моста до улицы Юглас.

Мэр обосновал это тем, что правительственная коалиция поддержала предложение министра сообщения Каспарса Бришкенса перенаправить выделенные для линии метробуса средства на проект Rail Baltica и строительство Центрального железнодорожного вокзала.

В то же время финансирование строительства четвертой очереди Южного моста, по поводу возможного прекращения которого ранее выражал опасения Кирсис, будет сохранено.

Как указал Кирсис, без финансирования из структурных фондов столица не сможет реализовать проект метробуса, но вначале необходимо дождаться решения правительства.

Строительство линии метробуса в Риге планировалось начать в этом году, затраты на нее оценивались в 40 млн евро.

Метробус - это отдельная автобусная или троллейбусная линия, отделенная от остального транспортного потока, по которой автобусы и троллейбусы могут передвигаться значительно быстрее.

Видео: Визуализация четвертой очереди Южного моста

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