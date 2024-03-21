Очередной день примечателен высказываниями иностранцев о Латвии - так, проживающий в нашей стране индиец рассказал о своих наблюдениях за латышами, а немецкое издание Der Spiegel выпустило статью о положении русскоязычных в Латвии, что тут же вызвало критику со стороны властей. Тем временем в интернете появилась видео с елгавским политиком, который делал что-то очень подозрительное прямо на онлайн-заседании краевой думы. Об этом и многом другом - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 21 марта ⟩ Немецкое СМИ о русских в Латвии, индиец о латышах и странное видео политика из Елгавы
Новости Латвии:
Влиятельный немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью под названием "Нежелательные" о положении русскоязычного населения Латвии, в которой размещена предвзятая информация, сообщает Латвийское радио.
С четверга, 21 марта, будет полностью запрещено транзитное движение грузового транспорта через Торнякалнс по Виенибас гатве и улице Елгавас, а в утренние и вечерние часы пик также запрещено движение грузового транспорта в обоих направлениях по левому берегу Даугавы между Болдераей и Островным мостом, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Некоторые политики и чиновники самоуправления Елгавского края требуют оценить действия председателя думы Мадара Ласманиса, рядом с которым во время заседания бюджетной комиссии, к которому он присоединился через свой мобильный телефон, вероятно, сидела женщина в необычной позе.
Во вторник, 19 марта, в Тинужи безрассудные молодые люди разогнались до 240 км/час и едва избежали трагедии. Передача Degpunktā телеканала TV3 нашла в соцсетях печально известного водителя, а также видео, снятые им за рулем автомобиля. "Это на случай, если менты остановят, чтобы можно было откупиться. С собой всегда должна быть взятка", - говорит молодой человек в одном из видео, держа в руках большую сумму денег.
За рубежом:
Владимир Путин ожидаемо победил на так называемых "выборах". Пока политологи и исследователи продолжают анализировать, как происходило голосование, или пытаются понять, что эти результаты говорят о ситуации в России, я решил сосредоточиться на другом вопросе: что будет дальше? И пришел к восьми выводам, ни один из которых не обещает ничего хорошего ни нам, ни России.
Британская королевская семья, охваченная вихрем слухов и теорий заговора, не сделала официального заявления по поводу исчезновения принцессы Уэльской и загадочных событий последних дней вокруг самой популярной семьи Британии - смонтированной семейной фотографии в День матери и видеоролика, снятого на ярмарке в Виндзоре и ставящего под сомнение саму реальность существования принцессы.
Пока все ждут каких-либо объяснений, теории заговора продолжают множиться, и одна из них - возможная внебрачная связь принца Уильяма с некой Роуз Хэнбери. Кто эта 39-летняя женщина, которая, как отмечают создатели теории, является потенциальной причиной возможного развала брака наследника британского престола.
Интересное чтиво:
Директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" ответила на упреки в том, что театр становится все более политизированным и в его репертуаре появляется все больше спектаклей по повестке.
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TVNET+ разбирается, что из себя представляет союзничество стран под названием "Коалиция дронов", как она работает, чего от нее ждут в Украине и какая выгода от этого Латвии.
Десять лет с начала уголовного расследования, почти восемь лет после задержания, более ста тысяч евро судебных издержек, полная тележка материалов по делу и одна стрижка стоимостью девять евро, пишет Rus.Postimees.
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