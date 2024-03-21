Главное за 21 марта ⟩ Немецкое СМИ о русских в Латвии, индиец о латышах и странное видео политика из Елгавы

За рубежом:

Владимир Путин ожидаемо победил на так называемых "выборах". Пока политологи и исследователи продолжают анализировать, как происходило голосование, или пытаются понять, что эти результаты говорят о ситуации в России, я решил сосредоточиться на другом вопросе: что будет дальше? И пришел к восьми выводам, ни один из которых не обещает ничего хорошего ни нам, ни России.

Британская королевская семья, охваченная вихрем слухов и теорий заговора, не сделала официального заявления по поводу исчезновения принцессы Уэльской и загадочных событий последних дней вокруг самой популярной семьи Британии - смонтированной семейной фотографии в День матери и видеоролика, снятого на ярмарке в Виндзоре и ставящего под сомнение саму реальность существования принцессы.

Пока все ждут каких-либо объяснений, теории заговора продолжают множиться, и одна из них - возможная внебрачная связь принца Уильяма с некой Роуз Хэнбери. Кто эта 39-летняя женщина, которая, как отмечают создатели теории, является потенциальной причиной возможного развала брака наследника британского престола.

Интересное чтиво:

Директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" ответила на упреки в том, что театр становится все более политизированным и в его репертуаре появляется все больше спектаклей по повестке.