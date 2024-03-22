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Полиция призывает откликнуться жителей, пострадавших от мужчины, изображенного на фото

rus.tvnet.lv
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Разыскиваемый мужчина.
Разыскиваемый мужчина. Фото: Valsts policija

По подозрению в преступлении, направленном против здоровья человека, сотрудники Земгальского регионального управления Госполиции задержали мужчину 1991 г.р.

В ходе расследования получена информация о том, что этот мужчина, возможно, совершил еще какие-то преступные деяния против здоровья людей, и есть подозрения, что пострадавших могло быть больше.

Приглашаем посмотреть фотографию мужчины и откликнуться каждого, кто пострадал от его возможных незаконных действий. Связаться с полицией можно, позвонив по телефонам 63004303 или 110.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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