Рижская дума начала оценку предложений о строительстве четвертой очереди Южного моста

Он отметил, что завершилась длительная процедура подачи заявок и началась оценка предложений претендентов.

В ходе конкурса на строительство четвертой очереди Южного моста было подано несколько жалоб, поэтому срок подачи заявок несколько раз продлевался.

Кирсис отметил, что предложения превышают запланированный объем финансирования Европейского союза в размере 70 млн евро, о котором была достигнута договоренность с Министерством сообщения, поэтому самоуправлению придется искать недостающие средства самостоятельно, скорее всего, за счет кредитов.

Четвертая очередь строительства разделена на две части - участок ул. Яня Чакстес от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална и участок от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю. Каждый участок улицы Чакстес должен быть построен в течение двух лет.

Строительство Южного моста началось в 2004 году и было завершено в 2013 году. Общая стоимость моста по окончании работ составила около 570 млн латов, или более 810 млн евро.

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