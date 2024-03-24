Видео ⟩ "Крокус Сити Холл. Скорбим". Люди в Риге несут цветы и игрушки в память о погибших в теракте

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", во время которого погибли более ста человек, как в Москве, так и в других городах России и за ее пределами начали возникать стихийные мемориалы, на которые люди в память о погибших приносят цветы и игрушки. Появились они и в Латвии - по наблюдениям RUS TVNET, в Риге люди приходят к посольству России и оставляют цветы напротив него - в месте, где проходят антивоенные акции и находится мемориал скончавшемуся в российской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.