После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", во время которого погибли более ста человек, как в Москве, так и в других городах России и за ее пределами начали возникать стихийные мемориалы, на которые люди в память о погибших приносят цветы и игрушки. Появились они и в Латвии - по наблюдениям RUS TVNET, в Риге люди приходят к посольству России и оставляют цветы напротив него - в месте, где проходят антивоенные акции и находится мемориал скончавшемуся в российской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.
Видео ⟩ "Крокус Сити Холл. Скорбим". Люди в Риге несут цветы и игрушки в память о погибших в теракте
Поток людей, хоть и не большой, не стихает и в воскресенье - люди продолжают приходить, чтобы почтить память погибших.
"Крокус Сити Холл. Скорбим", - гласят надписи на листах, оставленных среди цветов.
В свою очередь, в Даугавпилсе и Лиепае люди приносят цветы и детские игрушки к закрытым консульствам.
Как уже сообщалось, теракт во многоуровневом концертном зале "Крокус Сити Холл" на западе Москвы унес жизни как минимум 133 человек, более 100 человек пострадали. Нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей культурного центра и зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник". Преступники скрылись на машине и успели доехать до Брянской области, где их задержали.
Это нападение террористов стало самым крупным по числу погибших после теракта в Беслане (тогда погибли 333 человека, большинство жертв - школьники). В Москве террористы не брали заложников, не заявляли о требованиях и не выкрикивали религиозных лозунгов, а также не скрывали своих лиц.
Организаторами теракты считается ИГИЛ-К ("Вилайят Хорасан") - филиал террористической организации "Исламское государство", действующий в Афганистане, Пакистане, Иране и Туркменистане.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!