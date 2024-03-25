Как на Латвию повлияет запрет грузоперевозок с Россией

Сейчас общество все чаще призывает политиков принять решение и прекратить бизнес отношения со страной агрессором - Россией. Среди прочего запретить грузоперевозки. Но как это отразиться на экономике Латвии? Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш указал, что влияние России на экономику Латвии снижается.
В 2015 году по железной дороге перевозилось 50 млн тонн грузов в Россию, а в 2023 году - только 15 млн тонн, и сохраняется тенденция к сокращению.
"Сейчас внутренний валовой продукт Латвии будет выше 40 млрд евро, бюджет у нас 15-16 миллиардов, и вклад сотрудничества с Россией в экономику - порядка 400-600 миллионов, сейчас менее 2% ВВП. С одной стороны, это большое число, с другой - если мы разложим по последним показателям, не так уж много".
Банк Латвии также подтверждает, что за семь лет, до 2021 года, транзит между Россией, Беларусью и странами Балтии упал на 60% и продолжает сокращаться. Например, в Вентспилсском порту на треть сократился объем грузоперевалки.
Прекращение деловых связей с Россией окажет влияние на 20 тысяч рабочих мест, считает Аболиньш.
По мнению экономиста безработица может вырасти, но так как в других отраслях не хватает рабочих рук, то найти новую работу будет возможно.
Но пока не ясно, как это отразится на о квалификации и зарплатах рабочих, а также не придется ли людям переезжать в другие регионы в поисках работы.
Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) сказал, что пока нет расчетов возможных убытков от закрытия транзита с странами-агрессорами:
"Можем ли мы сами в одиночку их обобщить - тот еще вопрос. Скорее всего, это возможно сделать вместе со Службой госдоходов, Минэкономики, всем нужно оценивать всё вместе, на каждую отрасль есть влияние. Я не ясновидящий, который пытается угадать, сколько это может быть".
Министр считает, что Латвии следует действовать согласованно с ЕС, а если запрет будет введен, то предприятиям может потребоваться переходный период для переориентации.
"Будет единственная возможность - это получить поддержку, чтобы предприниматели здесь продолжили работать, чтобы трудоустраивали наше население, чтобы у нашего государства были доходы", - сказал министр.
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