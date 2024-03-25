Как на Латвию повлияет запрет грузоперевозок с Россией

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш указал, что влияние России на экономику Латвии снижается.

В 2015 году по железной дороге перевозилось 50 млн тонн грузов в Россию, а в 2023 году - только 15 млн тонн, и сохраняется тенденция к сокращению.

"Сейчас внутренний валовой продукт Латвии будет выше 40 млрд евро, бюджет у нас 15-16 миллиардов, и вклад сотрудничества с Россией в экономику - порядка 400-600 миллионов, сейчас менее 2% ВВП. С одной стороны, это большое число, с другой - если мы разложим по последним показателям, не так уж много".

Банк Латвии также подтверждает, что за семь лет, до 2021 года, транзит между Россией, Беларусью и странами Балтии упал на 60% и продолжает сокращаться. Например, в Вентспилсском порту на треть сократился объем грузоперевалки.

Прекращение деловых связей с Россией окажет влияние на 20 тысяч рабочих мест, считает Аболиньш.

По мнению экономиста безработица может вырасти, но так как в других отраслях не хватает рабочих рук, то найти новую работу будет возможно.