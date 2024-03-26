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В ночь на вторник Украина сбила 12 российских дронов

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Украинские солдаты
Украинские солдаты Фото: AP/Scanpix

Россия в ночь на вторник направила в Украину 12 дронов "Шахед", силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить все.

По информации воздушных сил ВСУ, "Шахеды" были запущены с территории оккупированного Крыма и Курской области России.

Дроны были сбиты в Николаевской и Харьковской областях.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, силы ПВО сбили над Харьковом по меньшей мере восемь дронов противника.

По данным главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима, ночью силы ПВО уничтожили над областью три "Шахеда".

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