Почему Латвия сокращает господдержку производителям экопродуктов?

Несмотря на то, что стратегические планы ЕС на зеленый курс в сельском хозяйстве предусматривают увеличенную поддержку производства экологически чистых и здоровых продуктов питания, выбранная Латвией тактика для достижения этих целей сейчас дала обратный эффект - биологические хозяйства в прошлом году пережили в среднем 20-процентное сокращение господдержки. Кроме того, их число за год сократилось на 15%, сообщает Latvijas Bizness, приложение к изданию Latvijas Avīze.
С наступлением нового периода планирования и освоения финансирования ЕС в течение года деятельность по методам биологического производства прекратило 651 хозяйство.
Многолетний руководитель Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства (LBLA) Густав Норкарклис полагает,
что нынешний исход - результат компромисса, который был достигнут в процессе длительных дискуссий в 2019 году.
"Стратегический план Латвии по сельскому хозяйству на период планирования ЕС, который теперь продлится до 2027 года, был создан при министре земледелия Каспарсе Герхардсе. Был достигнут компромисс, который на самом деле не нравится никому. Но сейчас заявлять, что мы ничего об этом не знали, не совсем правильно. Я считаю, что за заваренную тогда кашу ответственны мы все вместе с министерством, хотя уже тогда LBLA их план не поддержала, на утверждении голосовала против", - отметил Норкарклис.
Хотя сегодняшний исход не радует, Норкарклис не считает, что общая тенденция к экологичному сельскому хозяйству и производству здоровой пищи поставлена под угрозу.
Новая система поддержки работает только второй год, она сложная, поэтому многие к ней еще не адаптировались.
Например, в бывшем разделе биологического хозяйствования есть сокращение, но его можно компенсировать другими механизмами поддержки - внедрением элементов ландшафта, сохранением разнообразия травяных культур, повышением разнообразия выращиваемых культур.
"Простого" биологического хозяйствования уже не хватает, требования становятся все более высокими, для их выполнения требуются новые знания, многие снова стоят перед выбором, что и как делать дальше.
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