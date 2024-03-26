Выделено 35,7 млн евро на модернизацию пунктов пересечения границы. На что пойдут эти средства?

30,37 млн евро из этой суммы составляют средства Фонда сплочения, 5,36 млн евро - средства госбюджета.

Для модернизации пунктов пересечения в 2024 году предусмотрено 7,12 млн евро, в 2025 году - 17,25 млн евро, в 2026 году - 11,36 млн евро.

Как сообщает Министерство финансов, в пункте пропуска Патерниеки в Краславском крае в ходе модернизации будет обеспечено гарантированное энергоснабжение, реконструировано административное здание, построено единое серверное помещение, обеспечены безопасные условия труда в здании контроля Продовольственно-ветеринарной службы, перестроено здание углубленного таможенного досмотра и других помещений, модернизированы системы видеонаблюдения и связи, а также построена новая стоянка для задержанных автомобилей.

На пункте пересечения границы в Терехово Лудзенского края планируется построить терминал для пассажирских автобусов, реконструировать административное здание, построить единое серверное помещение, реконструировать зоны контроля-досмотра в соответствии с требованиями охраны труда и безопасности и провести другие работы.

На пункте пересечения границы в Гребнево Лудзенского края планируется замена ограждения по периметру и системы сигнализации, обеспечение гарантированного энергоснабжения, строительство терминала для пассажирских автобусов, реконструкция административного здания и другие работы.

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