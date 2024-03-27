Индия отказывается от российской нефти

Сейчас в Индию поставляется около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 000 баррелей в сутки, - это самый большой показатель более чем за год, свидетельствуют данные Kpler. Американские танкеры обслуживают Reliance Industries - крупнейшую частную нефтеперерабатывающую компанию Индии. Кроме того, американскую нефть получают две другие нефтяные компании, передает Reuters.

Reliance стал первым индийским нефтеперерабатывающим заводом, отказавшимся сотрудничать с российским "Совкомфлотом", против которого в конце февраля США ввели санкции. Суда этого предприятия используются для теневого флота, перевозящего российскую нефть.

Аналогичным образом начали поступать и другие компании, отказавшись принимать грузы "Совкомфлота". Нефтеперерабатывающие заводы в Индии сейчас очень тщательно проверяют данные по каждому танкеру, чтобы убедиться, что это судно никак не связано с "Совкомфлотом" или любой другой санкционной организацией. За несоблюдение потолка цен осенью прошлого года были оштрафованы несколько компаний и более десяти судов, зарегистрированных в ОАЭ и Турции.

По данным источников в отрасли, действия нефтеперерабатывающих заводов могут негативно сказаться на объемах поставок российской нефти. Индия - третий по величине потребитель и импортер нефти в мире.

В феврале Индия на 22% увеличила поставки нефти из Саудовской Аравии по сравнению с январем, а Reliance Industries поставляла из Саудовской Аравии крупнейший с мая 2020 года объем нефти. Весной-летом прошлого года Россия поставляла Индии более двух миллионов баррелей нефти в сутки, а за последние недели этот показатель упал до 1,2 миллиона баррелей. Часть отправленных в Азию нефтяных танкеров традиционно не указывает своего назначения, и это становится ясно только в конце рейса, отмечает Bloomberg.

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