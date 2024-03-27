Установят максимальный тариф на проезд на такси из аэропорта

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, поправки разработаны для предотвращения обмана пассажиров в случаях, когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют несоразмерно высокую плату.

Предварительно оплатить поездку можно будет онлайн или очно в аэропорту. Для работы в специальной зоне аэропорта перевозчик должен обеспечить клиенту возможность расплатиться в такси заранее приобретенным ваучером на поездку. Максимальный тариф будет действовать для любого такси, которое обеспечивает доставку из аэропорта. Потолок и зоны действия тарифа, а также максимальную дополнительную плату за проезд установит Кабинет министров.

Ранее на заседании ответственной за законопроект комиссии по народному хозяйству депутаты подчеркнули важность контроля качества услуг такси на территории аэропорта. Министерство сообщения указало, что поправки позволят аэропорту проводить более масштабный повседневный контроль такси на его территории, например, проверять, не нарушается ли запрет на рекламирование услуг на территории аэропорта. Также поправки предусматривают, что ответственные службы самоуправлений расширят сотрудничество для обеспечения контроля такси.

Руководитель комиссии Скайдрите Абрама отметила, что депутаты "тщательно работали, чтобы устранить хаос, связанный с услугами такси в Рижском аэропорту, в результате чего нередко стоимость поездки до Вецриги приближалась к стоимости авиабилета".

К третьему чтению законопроекта были переданы предложения, призванные удовлетворить пожелания клиентов, согласовать интересы и возможности компаний таксомоторных услуг, а также внедрить требования по охране окружающей среды в соответствии со стандартами Евросоюза.

В четверг, 28 апреля, в 10:00 состоится пресс-конференция об изменениях в законе, в которой примут участие Абрама, представители Министерства сообщения и Рижского аэропорта.

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