Фото ⟩ У памятника Свободы можно увидеть выставку военной техники НАТО

Министерство обороны приглашает жителей в четверг, 28 марта, у памятника Свободы в Риге посетить праздничные мероприятия, посвященные двадцатилетию с момента вступления Латвии в НАТО - самый сильный военный альянс, сообщает Министерство обороны.
В четверг с 8:30 до 9:00 у памятника Свободы состоялась акция - развертывание полномасштабного флага "Латвия НАТО-20". В этой акции могли принять участие все желающие. Во время мероприятия с музыкальным представлением выступил оркестр штаба Национальных вооруженных сил.
Позже, в 12:40, у памятника Свободы состоится церемония возложения цветов в честь визита председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в Латвию, в которой примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
При благоприятных погодных условиях на 12:55 запланирован низкий пролет истребителей ВВС союзников над памятником Свободы, чтобы продемонстрировать присутствие балтийской миссии НАТО по охране воздушного пространства в нашем регионе.
В 13:00 на площади у памятника Свободы председатель Военного комитета НАТО и министр обороны откроют фотовыставку "Латвия НАТО-20", которая расскажет о пути Латвии в НАТО, вкладе Латвии в НАТО, участии в международных операциях, совместных учениях союзников в Латвии и за рубежом и других темах, связанных с членством Латвии в НАТО.
В открытии выставки примут участие военнослужащие стран НАТО, которые в данный момент в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии, а с музыкальным представлением выступит оркестр штаба Национальных вооруженных сил. Выставка у памятника Свободы будет проходить до 25 апреля.
С 8:30 до 16:00 на площади Бривибас можно будет также осмотреть выставку военной техники Латвии и стран союзников, а также встретиться с военнослужащими боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.
Галерея: Выставка военной техники Латвии и НАТО
В свою очередь, в 15:00 в Латвийском военном музее состоится церемония гашения марки и конверта "Латвия НАТО-20", посвященных 20-летию членства Латвии в НАТО, и открытие выставки "НАТО - для тебя и Латвии". Выставка будет работать до августа 2024 года.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр будет находиться с визитом в Латвии до 29 марта. В ходе визита председатель Военного комитета НАТО встретится с министром обороны Спрудсом и командующим Национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Калниньшем, чтобы обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности.
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