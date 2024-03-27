Фото ⟩ У памятника Свободы можно увидеть выставку военной техники НАТО

В четверг с 8:30 до 9:00 у памятника Свободы состоялась акция - развертывание полномасштабного флага "Латвия НАТО-20". В этой акции могли принять участие все желающие. Во время мероприятия с музыкальным представлением выступил оркестр штаба Национальных вооруженных сил.

Позже, в 12:40, у памятника Свободы состоится церемония возложения цветов в честь визита председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в Латвию, в которой примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

При благоприятных погодных условиях на 12:55 запланирован низкий пролет истребителей ВВС союзников над памятником Свободы, чтобы продемонстрировать присутствие балтийской миссии НАТО по охране воздушного пространства в нашем регионе.

В 13:00 на площади у памятника Свободы председатель Военного комитета НАТО и министр обороны откроют фотовыставку "Латвия НАТО-20", которая расскажет о пути Латвии в НАТО, вкладе Латвии в НАТО, участии в международных операциях, совместных учениях союзников в Латвии и за рубежом и других темах, связанных с членством Латвии в НАТО.