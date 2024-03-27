Днем в среду, 27 марта, российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, сообщает Русская служба ВВС. Пострадали по меньшей мере 19 человек, один погиб.
По информации мэра города Игоря Терехова, в результате удара повреждены жилые пятиэтажные дома и Институт неотложной хирургии.
Терехов отметил, что в результате удара пострадали по меньше мере 19 человек, один погиб. Среди погибших - четверо детей.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что по предварительным данным, российские войска впервые ударили по Харькову "управляемым боеприпасом крупного калибра".
"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", - заявил Синегубов.
Российский удар по Харькову прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "Шахедов". Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в Telegram.
"По меньшей мере 19 человек пострадали, среди них дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил он.
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