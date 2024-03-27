Коалиция проголосовала за измененный призыв запретить на уровне ЕС поставку марганцевой руды в РФ

В среду, 27 марта, большинством Сейма было принято заявление, призывающее Евроcоюз (ЕС) немедленно разработать 14-й пакет санкций против России и включить в список попадающих под санкции товаров марганцевую руду, чтобы предотвратить ее попадание в Россию в Россию и использование в военной промышленности.
Изначально текст заявления Сейма был предложен оппозиционным "Объединенным списком" (ОС), который предложил обратиться к Кабинету министров Латвии с просьбой осуществить срочные меры по полному отказу от любого экономического сотрудничества со странами-агрессорами - Россией и Беларусью. Правящая коалиция решила изменить текст заявления, сделав меньший акцент на требовании действий непосредственно от правительства Латвии.
В заявлении, принятом Сеймом только голосами правящей коалиции, акцент делается на том, что для оперативного ограничения поступления марганцевой руды в Россию ей необходимо придать статус товара двойного назначения, а правительствам всех стран-членов ЕС предлагается принять соответствующие решения на национальном уровне.
Авторы заявления призывают правительства Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и Финляндии принять согласованное решение об отказе в транзите товаров двойного назначения в соответствии с правилами ЕС, тем самым предотвратив попадание товаров в конечные военные объекты, их включение в состав военных товаров или использование в производстве военных товаров.
Парламент призывает правительства и ответственные учреждения Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и Финляндии применить право ЕС ограничивать транзит и экспорт товаров согласно соответствующему регламенту в случаях, когда необычные объемы или маршруты указывают на риск обхода санкционного режима. В настоящее время как анализ национальных данных, так и оценки международных экспертов однозначно указывают на значительные риски, связанные со значительным увеличением экспорта товаров двойного назначения и товаров, включенных в санкционные списки, в ряд стран Центральной Азии и Южного Кавказа, говорится в принятом парламентом заявлении.
Сейм также призывает всех предпринимателей тщательно оценивать и выполнять свою обязанность информировать компетентное учреждение и запрашивать разрешение на экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях или включены в продукцию военного назначения или для использования в производстве товаров военного назначения.
Парламент Латвии призывает всех бизнесменов Латвии и ЕС отказаться от предоставления подобных услуг, так как в результате этого отдельные виды товаров или услуг могут оказаться в распоряжении российской военной промышленности и быть использованы для продолжения агрессии против Украины.
В результате политического спорта за исправленный текст заявления проголосовали 47 депутатов правящей коалиции, десять депутатов от "Стабильности!" голосовали против, два депутата воздержались, а депутаты "Объединенного списка", Национального объединения и несколько депутатов "Латвия на первом месте" в голосовании участия не принимали.
Депутаты ОС раскритиковали текст исправленного сообщения как недостаточно выразительный. В свою очередь оппоненты критиковали ОС за то, что в их предложении не были включены соответственные инструменты для достижения такой цели.
Большинство членов Комитета Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции решили заменить текст решения, ранее поданный ОС, на предложение заместителя председателя Сейма Занды Калнини-Лукашевицы.
Депутаты ОС в среду отозвали подписи со своего запроса, в связи с чем его рассматривать не было нужно. После этого коалиционные депутаты подали предложение Калнини-Лукашевицы как новый законопроект, который и был принят. ОС подали еще один, новый законопроект, но он был отклонен.
Как ранее заявила на заседании ответственной комиссии Сейма Калиня-Лукашевица, обосновывая смену текста принятого законопроекта, совершенно недопустимо, чтобы марганцевая руда продолжала поступать в Россию. Политик от "Нового Единства" отметила, что необходимо принять эффективный механизм для прекращения транзита марганцевой руды через Латвию и другие страны ЕС.
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