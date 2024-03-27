Коалиция проголосовала за измененный призыв запретить на уровне ЕС поставку марганцевой руды в РФ

Сейм также призывает всех предпринимателей тщательно оценивать и выполнять свою обязанность информировать компетентное учреждение и запрашивать разрешение на экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях или включены в продукцию военного назначения или для использования в производстве товаров военного назначения.

Парламент Латвии призывает всех бизнесменов Латвии и ЕС отказаться от предоставления подобных услуг, так как в результате этого отдельные виды товаров или услуг могут оказаться в распоряжении российской военной промышленности и быть использованы для продолжения агрессии против Украины.

В результате политического спорта за исправленный текст заявления проголосовали 47 депутатов правящей коалиции, десять депутатов от "Стабильности!" голосовали против, два депутата воздержались, а депутаты "Объединенного списка", Национального объединения и несколько депутатов "Латвия на первом месте" в голосовании участия не принимали.

Депутаты ОС раскритиковали текст исправленного сообщения как недостаточно выразительный. В свою очередь оппоненты критиковали ОС за то, что в их предложении не были включены соответственные инструменты для достижения такой цели.

Большинство членов Комитета Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции решили заменить текст решения, ранее поданный ОС, на предложение заместителя председателя Сейма Занды Калнини-Лукашевицы.

Депутаты ОС в среду отозвали подписи со своего запроса, в связи с чем его рассматривать не было нужно. После этого коалиционные депутаты подали предложение Калнини-Лукашевицы как новый законопроект, который и был принят. ОС подали еще один, новый законопроект, но он был отклонен.

Как ранее заявила на заседании ответственной комиссии Сейма Калиня-Лукашевица, обосновывая смену текста принятого законопроекта, совершенно недопустимо, чтобы марганцевая руда продолжала поступать в Россию. Политик от "Нового Единства" отметила, что необходимо принять эффективный механизм для прекращения транзита марганцевой руды через Латвию и другие страны ЕС.

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