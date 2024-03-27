Президент: Польша - стратегически важный партнер в укреплении региональной безопасности

Польша является стратегически важным партнером Латвии в укреплении региональной безопасности, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В среду в Рижском замке он встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, чтобы обсудить двусторонние отношения между Польшей и Латвией, особенно в области обороны, вопросы региональной безопасности, а также поддержку Украины.
Президент Латвии подчеркнул стратегическую роль Польши в укреплении региональной безопасности.
Ринкевич поблагодарил Польшу за участие в боевой группе усиленного присутствия НАТО под руководством Канады в Латвии и в миссии воздушного патрулирования Балтии.
Президент Латвии подчеркнул, что Латвия и Польша вместе с другими странами-членами ЕС и НАТО должны продолжать оказывать максимальную поддержку Украине.
Во время встречи также обсуждалась текущая ситуация на украинско-польской границе и подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне.
Латвия и Польша обещают продолжать собирать военную поддержку Украине и увеличивать вклад в безопасность Балтийского региона
Латвия и Польша до сих пор оказывали значительную помощь Украине и продолжат собирать военную поддержку для нее и впредь, одновременно повышая вклад и в безопасность региона Балтийского моря, подчеркнули в среду после переговоров в Риге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш отметил, что на встрече одной из главных тем стала начатая Россией война в Украине. Польша и Латвия оказывают Украине все виды поддержки и продолжат это делать и дальше, подчеркнул латвийский политик.
Он сообщил, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел стран НАТО в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, США. По мнению Кариньша, важно добиться того, чтобы страны НАТО сохраняли единство и продолжали поддерживать Украину для ее победы в войне.
Министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что от этого зависит безопасность всего мира. Он также упомянул, что Латвия и Польша среди союзников находятся на первых линиях фронта. Кариньш призвал сделать все, что позволит обеим странам еще больше укрепить двусторонние отношения и поддержит решимость союзников по НАТО поддерживать Украину.
Сикорский подчеркнул, что Польша увеличивает свои военные расходы и поддерживает Украину. Он отметил, что в этих вопросах Латвия и Польша выступают на международном уровне в унисон.
Сикорский отметил, что Польша намерена помочь обеспечить безопасность стран Балтии как путем участия польского контингента в боевой группе расширенного присутствия, так и патрулированием воздушного пространства в порядке ротации.
Министр иностранных дел Польши также напомнил, что совместными усилиями от гибридных атак России охраняется граница Европейского союза (ЕС). Он отметил вклад Латвии в эти усилия.
На вопрос, нет ли у Польши опасений по поводу ослабления военной поддержки Украины, Сикорский ответил: если бы все делали то, что делают Латвия и Польша, Украина уже сейчас была бы на гораздо более выгодных позициях. По его мнению, позитивно, что Совет ЕС выделил из Европейского механизма мира 5 млрд евро на оказание поддержки Украине.
"Польша и Латвия намерены участвовать и в инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины. За прошедшие 48 часов принято решение, что вклад Польши в этот механизм будет удвоен. [...] Нам немедленно нужен пакет помощи США Украине. Необходимо просить Конгресс США и палату представителей США продвигать голосование. Это вопрос о надежности США. Если не будет боеприпасов, это повлечет за собой практические последствия и мы не можем делать вид, что этого не произойдет", - сказал министр иностранных дел Польши.
Комментируя попадание на прошлой неделе в воздушное пространство Польши российской крылатой ракеты, Сикорский подчеркнул, что это малая часть того, что сейчас испытывает Украина. По его мнению, такой беспрецедентный воздушный террор должен шокировать всех, в том числе политиков Палаты представителей США.
"Мы имеем право защищать нашу территорию, которая одновременно является и территорией НАТО, но мы как союзники должны подумать, как еще больше поддержать Украину, например, воздушной обороной или твердыми способами, которые могли бы помочь предотвратить террор, направленный против населения Украины", - сказал министр иностранных дел Польши.
На пресс-конференции должностным лицам был задан вопрос о передаче российских замороженных активов Украине. Кариньш сказал, что ЕС движется к тому, чтобы использовать прибыль от арестованных активов для оказания помощи Украине. По его мнению, нужно рассматривать не только прибыль, но и собственно российские активы, общий объем которых в разных европейских банках достигает нескольких сотен миллиардов евро. По мнению Кариньша, эти средства следует направить не только на реконструкцию Украины, но и на вооружение.
Сикорский акцентировал внимание на том, что в юридическом плане создаются прецеденты по отдельным вопросам и на это может уйти время. Он предполагает, что часть прибыли от замороженных активов будет направлена Украине в качестве военной помощи. Глава МИД Польши подчеркнул, что страны имеют право защищаться от российской агрессии.
"Режим Путина грозит не только Украине, но и всем нам. Почти каждый день он заявляет, что борется со всеми странами НАТО, а потому мы имеем право себя защищать. На мой взгляд, мы имеем право использовать активы агрессора, чтобы защититься от него. Юристы должны решать этот вопрос, но тем не менее мы движемся в правильном направлении", - сказал министр иностранных дел Польши.
Он также подчеркнул, что Россия не вернет эти средства, так как и страны G7 объявили, что замороженные средства не будут освобождены, пока Россия не заплатит Украине репарации, сумма которых гораздо больше, чем замороженные активы. По мнению Сикорского, вопрос только в том, потеряет ли Россия эти деньги до или после окончания войны и сможет ли Украина использовать эти средства в обороне сейчас или для улучшения обороны в будущем.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!