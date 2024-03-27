Президент: Польша - стратегически важный партнер в укреплении региональной безопасности

На пресс-конференции должностным лицам был задан вопрос о передаче российских замороженных активов Украине. Кариньш сказал, что ЕС движется к тому, чтобы использовать прибыль от арестованных активов для оказания помощи Украине. По его мнению, нужно рассматривать не только прибыль, но и собственно российские активы, общий объем которых в разных европейских банках достигает нескольких сотен миллиардов евро. По мнению Кариньша, эти средства следует направить не только на реконструкцию Украины, но и на вооружение.

Сикорский акцентировал внимание на том, что в юридическом плане создаются прецеденты по отдельным вопросам и на это может уйти время. Он предполагает, что часть прибыли от замороженных активов будет направлена Украине в качестве военной помощи. Глава МИД Польши подчеркнул, что страны имеют право защищаться от российской агрессии.

"Режим Путина грозит не только Украине, но и всем нам. Почти каждый день он заявляет, что борется со всеми странами НАТО, а потому мы имеем право себя защищать. На мой взгляд, мы имеем право использовать активы агрессора, чтобы защититься от него. Юристы должны решать этот вопрос, но тем не менее мы движемся в правильном направлении", - сказал министр иностранных дел Польши.

Он также подчеркнул, что Россия не вернет эти средства, так как и страны G7 объявили, что замороженные средства не будут освобождены, пока Россия не заплатит Украине репарации, сумма которых гораздо больше, чем замороженные активы. По мнению Сикорского, вопрос только в том, потеряет ли Россия эти деньги до или после окончания войны и сможет ли Украина использовать эти средства в обороне сейчас или для улучшения обороны в будущем.

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